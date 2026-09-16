INXS - Listen Like Thieves - deluxe (0602475061717) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб.
В наличии
Код товара: 711934
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11 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475061717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
What You Need, Listen Like Thieves, Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain), Shine Like It Does, Good + Bad Times, Biting Bullets, This Time, Three Sisters, Same Direction, One X One, Red Red Sun
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара INXS - Listen Like Thieves - deluxe (0602475061717) виниловая пластинка
Listen Like Thieves - пятая студийная работа "INXS", выпущенная в 1985 году. Пластинка стала одной из ключевых в карьере музыкантов, поскольку на ней содержался трек «What You Need», который оказался в Top-5 хит-парада США. На многие песни с альбома были сняты видеоклипы. В США пластинка стала дважды платиновой.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475061717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Listen Like Thieves
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
What You Need, Listen Like Thieves, Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain), Shine Like It Does, Good + Bad Times, Biting Bullets, This Time, Three Sisters, Same Direction, One X One, Red Red Sun
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Listen Like Thieves - пятая студийная работа "INXS", выпущенная в 1985 году. Пластинка стала одной из ключевых в карьере музыкантов, поскольку на ней содержался трек «What You Need», который оказался в Top-5 хит-парада США. На многие песни с альбома были сняты видеоклипы. В США пластинка стала дважды платиновой.
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INXS - Listen Like Thieves - deluxe (0602475061717) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11940 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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