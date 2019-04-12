Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.04.2019
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
THE STUDIO ALBUMS 1980-1983
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб.
В наличии
Код товара: 387648
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597926811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.04.2019
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
THE STUDIO ALBUMS 1980-1983
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка
Track List
Roses In The Snow (1980)
|A1
|Roses In The Snow
|2:32
|A2
|Wayfaring Stranger
|3:26
|A3
|Green Pastures
|3:08
|A4
|The Boxer
|3:16
|A5
|Darkest Hour Is Just Before Dawn
|3:22
|B1
|I'll Go Stepping Too
|2:16
|B2
|You're Learning
|2:57
|B3
|Jordan
|2:07
|B4
|Miss The Mississippi And You
|3:40
|B5
|Gold Watch And Chain
|3:12
Evangeline (1981)
|C1
|I Don't Have To Crawl
|3:46
|C2
|How High The Moon
|3:21
|C3
|Spanish Johnny
|3:50
|C4
|Bad Moon Rising
|2:40
|C5
|Evangeline
|3:09
|D1
|Hot Burrito #2
|3:04
|D2
|Millworker
|4:03
|D3
|Oh Atlanta
|2:58
|D4
|Mister Sandman
|2:20
|D5
|Ashes By Now
|4:21
Cimarron (1981)
|E1
|Rose Of Cimarron
|4:18
|E2
|Spanish Is A Loving Tongue
|3:15
|E3
|If I Needed You
|3:32
|E4
|Another Lonesome Morning
|3:00
|E5
|The Last Cheater's Waltz
|5:33
|F1
|Born To Run
|3:40
|F2
|The Price You Pay
|4:35
|F3
|Son Of A Rotten Gambler
|4:12
|F4
|Tennessee Waltz
|2:26
|F5
|Tennessee Rose
|4:25
Last Date (1982)
|G1
|I'm Moving' On
|2:56
|G2
|It's Not Love (But It's Not Bad)
|2:37
|G3
|So Sad (To Watch Good Love Go Bad)
|3:10
|G4
|Grievous Angel
|3:40
|G5
|Restless
|3:12
|G6
|Racing In The Streets
|5:07
|H1
|Long May You Run
|3:28
|H2
|We'll Sweep Out The Ashes (In The Morning)
|2:33
|H3
|Juanita
|2:58
|H4
|Devil In Disguise
|3:03
|H5
|(Lost His Love) On Our Last Date
|3:20
|H6
|Buckaroo / Love's Gonna Live Here (Medley)
|3:18
White Shoes (1983)
|I1
|Drivin' Wheel
|3:08
|I2
|Pledging My Love
|2:58
|I3
|In My Dreams
|3:14
|I4
|White Shoes
|3:28
|I5
|On The Radio
|5:09
|J1
|It's Only Rock 'N Roll
|2:54
|J2
|Diamonds Are A Girl's Best Friend
|3:38
|J3
|Good News
|3:49
|J4
|Baby, Better Start Turnin' 'Em Down
|3:00
|J5
|Like An Old Fashioned Waltz
|3:13
Bonus 7" Single
|K1
|That Lovin' You Feelin Again
|4:08
|K2
|Mister Sandman
|2:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597926811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.04.2019
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
THE STUDIO ALBUMS 1980-1983
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Track List
Roses In The Snow (1980)
|A1
|Roses In The Snow
|2:32
|A2
|Wayfaring Stranger
|3:26
|A3
|Green Pastures
|3:08
|A4
|The Boxer
|3:16
|A5
|Darkest Hour Is Just Before Dawn
|3:22
|B1
|I'll Go Stepping Too
|2:16
|B2
|You're Learning
|2:57
|B3
|Jordan
|2:07
|B4
|Miss The Mississippi And You
|3:40
|B5
|Gold Watch And Chain
|3:12
Evangeline (1981)
|C1
|I Don't Have To Crawl
|3:46
|C2
|How High The Moon
|3:21
|C3
|Spanish Johnny
|3:50
|C4
|Bad Moon Rising
|2:40
|C5
|Evangeline
|3:09
|D1
|Hot Burrito #2
|3:04
|D2
|Millworker
|4:03
|D3
|Oh Atlanta
|2:58
|D4
|Mister Sandman
|2:20
|D5
|Ashes By Now
|4:21
Cimarron (1981)
|E1
|Rose Of Cimarron
|4:18
|E2
|Spanish Is A Loving Tongue
|3:15
|E3
|If I Needed You
|3:32
|E4
|Another Lonesome Morning
|3:00
|E5
|The Last Cheater's Waltz
|5:33
|F1
|Born To Run
|3:40
|F2
|The Price You Pay
|4:35
|F3
|Son Of A Rotten Gambler
|4:12
|F4
|Tennessee Waltz
|2:26
|F5
|Tennessee Rose
|4:25
Last Date (1982)
|G1
|I'm Moving' On
|2:56
|G2
|It's Not Love (But It's Not Bad)
|2:37
|G3
|So Sad (To Watch Good Love Go Bad)
|3:10
|G4
|Grievous Angel
|3:40
|G5
|Restless
|3:12
|G6
|Racing In The Streets
|5:07
|H1
|Long May You Run
|3:28
|H2
|We'll Sweep Out The Ashes (In The Morning)
|2:33
|H3
|Juanita
|2:58
|H4
|Devil In Disguise
|3:03
|H5
|(Lost His Love) On Our Last Date
|3:20
|H6
|Buckaroo / Love's Gonna Live Here (Medley)
|3:18
White Shoes (1983)
|I1
|Drivin' Wheel
|3:08
|I2
|Pledging My Love
|2:58
|I3
|In My Dreams
|3:14
|I4
|White Shoes
|3:28
|I5
|On The Radio
|5:09
|J1
|It's Only Rock 'N Roll
|2:54
|J2
|Diamonds Are A Girl's Best Friend
|3:38
|J3
|Good News
|3:49
|J4
|Baby, Better Start Turnin' 'Em Down
|3:00
|J5
|Like An Old Fashioned Waltz
|3:13
Bonus 7" Single
|K1
|That Lovin' You Feelin Again
|4:08
|K2
|Mister Sandman
|2:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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