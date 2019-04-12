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Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка

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Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка - фото 1
Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка - фото 2
Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.04.2019
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
THE STUDIO ALBUMS 1980-1983
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка - фото 1
  • Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка - фото 2
  • Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387648
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка
11 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597926811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.04.2019
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
THE STUDIO ALBUMS 1980-1983
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка

Track List

Roses In The Snow (1980)

A1Roses In The Snow2:32
A2Wayfaring Stranger3:26
A3Green Pastures3:08
A4The Boxer3:16
A5Darkest Hour Is Just Before Dawn3:22
B1I'll Go Stepping Too2:16
B2You're Learning2:57
B3Jordan2:07
B4Miss The Mississippi And You3:40
B5Gold Watch And Chain3:12

Evangeline (1981)

C1I Don't Have To Crawl3:46
C2How High The Moon3:21
C3Spanish Johnny3:50
C4Bad Moon Rising2:40
C5Evangeline3:09
D1Hot Burrito #23:04
D2Millworker4:03
D3Oh Atlanta2:58
D4Mister Sandman2:20
D5Ashes By Now4:21

Cimarron (1981)

E1Rose Of Cimarron4:18
E2Spanish Is A Loving Tongue3:15
E3If I Needed You3:32
E4Another Lonesome Morning3:00
E5The Last Cheater's Waltz5:33
F1Born To Run3:40
F2The Price You Pay4:35
F3Son Of A Rotten Gambler4:12
F4Tennessee Waltz2:26
F5Tennessee Rose4:25

Last Date (1982)

G1I'm Moving' On2:56
G2It's Not Love (But It's Not Bad)2:37
G3So Sad (To Watch Good Love Go Bad)3:10
G4Grievous Angel3:40
G5Restless3:12
G6Racing In The Streets5:07
H1Long May You Run3:28
H2We'll Sweep Out The Ashes (In The Morning)2:33
H3Juanita2:58
H4Devil In Disguise3:03
H5(Lost His Love) On Our Last Date3:20
H6Buckaroo / Love's Gonna Live Here (Medley)3:18

White Shoes (1983)

I1Drivin' Wheel3:08
I2Pledging My Love2:58
I3In My Dreams3:14
I4White Shoes3:28
I5On The Radio5:09
J1It's Only Rock 'N Roll2:54
J2Diamonds Are A Girl's Best Friend3:38
J3Good News3:49
J4Baby, Better Start Turnin' 'Em Down3:00
J5Like An Old Fashioned Waltz3:13

Bonus 7" Single

K1That Lovin' You Feelin Again4:08
K2Mister Sandman2:20

Отзывы о товаре Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597926811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.04.2019
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
THE STUDIO ALBUMS 1980-1983
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание

Track List

Roses In The Snow (1980)

A1Roses In The Snow2:32
A2Wayfaring Stranger3:26
A3Green Pastures3:08
A4The Boxer3:16
A5Darkest Hour Is Just Before Dawn3:22
B1I'll Go Stepping Too2:16
B2You're Learning2:57
B3Jordan2:07
B4Miss The Mississippi And You3:40
B5Gold Watch And Chain3:12

Evangeline (1981)

C1I Don't Have To Crawl3:46
C2How High The Moon3:21
C3Spanish Johnny3:50
C4Bad Moon Rising2:40
C5Evangeline3:09
D1Hot Burrito #23:04
D2Millworker4:03
D3Oh Atlanta2:58
D4Mister Sandman2:20
D5Ashes By Now4:21

Cimarron (1981)

E1Rose Of Cimarron4:18
E2Spanish Is A Loving Tongue3:15
E3If I Needed You3:32
E4Another Lonesome Morning3:00
E5The Last Cheater's Waltz5:33
F1Born To Run3:40
F2The Price You Pay4:35
F3Son Of A Rotten Gambler4:12
F4Tennessee Waltz2:26
F5Tennessee Rose4:25

Last Date (1982)

G1I'm Moving' On2:56
G2It's Not Love (But It's Not Bad)2:37
G3So Sad (To Watch Good Love Go Bad)3:10
G4Grievous Angel3:40
G5Restless3:12
G6Racing In The Streets5:07
H1Long May You Run3:28
H2We'll Sweep Out The Ashes (In The Morning)2:33
H3Juanita2:58
H4Devil In Disguise3:03
H5(Lost His Love) On Our Last Date3:20
H6Buckaroo / Love's Gonna Live Here (Medley)3:18

White Shoes (1983)

I1Drivin' Wheel3:08
I2Pledging My Love2:58
I3In My Dreams3:14
I4White Shoes3:28
I5On The Radio5:09
J1It's Only Rock 'N Roll2:54
J2Diamonds Are A Girl's Best Friend3:38
J3Good News3:49
J4Baby, Better Start Turnin' 'Em Down3:00
J5Like An Old Fashioned Waltz3:13

Bonus 7" Single

K1That Lovin' You Feelin Again4:08
K2Mister Sandman2:20
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Отзывы


Emmylou Harris - The Studio Albums 1980-83 (Box) (0075597926811) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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