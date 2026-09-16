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Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка

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Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Francis Harris
Альбом (сингл)
Thresholds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка - фото 1
  • Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722049
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250382445128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Francis Harris
Альбом (сингл)
Thresholds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Useless Machines, And Everything Is One Thing After Another, Rebstock Fold, Earth Moves, Thresholds, Luck Takes A Step, I Can Still See Us, Speculative Nature Of Purposive Form, Cut Up, New Pastoral, On That Occasion, Landeau, Every Degree Of Distance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка

В то время как предыдущие альбомы, особенно Leland и Minutes of Sleep (2014), а также два альбома, выпущенные дуэтом Aris Kindt (в частности, великолепный Swann и Odette 2017 года), опирались на уникальные тематические и повествовательные мотивы, часто носившие личный, коллективный или герметичный характер, Thresholds — это альбом, стремящийся к звуковой универсальности и представлению целостного психоакустического мира. Тем не менее, это не «альбом идей». Вдохновленный экологическими и политическими потрясениями современности и ролью спекулятивной мысли как пути глобальной трансформации, Thresholds — это работа зрелого художника, полностью контролирующего свои возможности. Одновременно масштабный и тонкий, альбом расширяет апертуру аффективных возможностей электронного ансамбля; темы перескакивают с одного трека на другой, возвышая и обогащая друг друга в осязаемых полях абстрактной фигурации. Названия композиций, хотя и часто весьма замысловатые, лаконично намекают на стратегии, заложенные в построении и аранжировке произведений: Cut Up в контексте альбома — именно такая композиция. Luck Takes a Step сочетает величественные синтезаторные звуки с едва уловимым оттенком игривой изменчивости и скрытой атональности. Заглавная композиция сама по себе представляет собой запутанную массу неопределенности и напористых ритмов, разрушение которой представляет собой нервную серию скачков и рывков, резонирующих не только внутри трека, но и как точку опоры всего альбома: порог нашего Порога: «…мы запутаны в собственных первоначальных пересечениях времени до точки растворения, и то, что остается частью нашего внутреннего устройства, в конечном итоге пересекает порог и каким-то чудесным образом восстанавливается по другую его сторону. Потому что именно через порог мы можем наилучшим образом наблюдать условия переживаемого опыта, даже когда мы переходим на другую сторону понимания, воссоединяясь с древним равновесием, из которого мы, в глубине души, состоим». (Из аннотации к альбому). Ни один трек не затягивается, и благодаря выдающейся вокалистке Элиане Гласс, инструментальному сопровождению от Дэйва Харрингтона (Darkside с Николасом Яаром), Марка Нельсона (Pan American), Уилла Шора, Грега Паулуса и Гарета Редмонда, а также сведению Фила Вайнроба, результатом стал головокружительно чистый, интровертный взгляд, который, прежде всего, является альбомом о взаимосвязи.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250382445128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Francis Harris
Альбом (сингл)
Thresholds
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Useless Machines, And Everything Is One Thing After Another, Rebstock Fold, Earth Moves, Thresholds, Luck Takes A Step, I Can Still See Us, Speculative Nature Of Purposive Form, Cut Up, New Pastoral, On That Occasion, Landeau, Every Degree Of Distance
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
В то время как предыдущие альбомы, особенно Leland и Minutes of Sleep (2014), а также два альбома, выпущенные дуэтом Aris Kindt (в частности, великолепный Swann и Odette 2017 года), опирались на уникальные тематические и повествовательные мотивы, часто носившие личный, коллективный или герметичный характер, Thresholds — это альбом, стремящийся к звуковой универсальности и представлению целостного психоакустического мира. Тем не менее, это не «альбом идей». Вдохновленный экологическими и политическими потрясениями современности и ролью спекулятивной мысли как пути глобальной трансформации, Thresholds — это работа зрелого художника, полностью контролирующего свои возможности. Одновременно масштабный и тонкий, альбом расширяет апертуру аффективных возможностей электронного ансамбля; темы перескакивают с одного трека на другой, возвышая и обогащая друг друга в осязаемых полях абстрактной фигурации. Названия композиций, хотя и часто весьма замысловатые, лаконично намекают на стратегии, заложенные в построении и аранжировке произведений: Cut Up в контексте альбома — именно такая композиция. Luck Takes a Step сочетает величественные синтезаторные звуки с едва уловимым оттенком игривой изменчивости и скрытой атональности. Заглавная композиция сама по себе представляет собой запутанную массу неопределенности и напористых ритмов, разрушение которой представляет собой нервную серию скачков и рывков, резонирующих не только внутри трека, но и как точку опоры всего альбома: порог нашего Порога: «…мы запутаны в собственных первоначальных пересечениях времени до точки растворения, и то, что остается частью нашего внутреннего устройства, в конечном итоге пересекает порог и каким-то чудесным образом восстанавливается по другую его сторону. Потому что именно через порог мы можем наилучшим образом наблюдать условия переживаемого опыта, даже когда мы переходим на другую сторону понимания, воссоединяясь с древним равновесием, из которого мы, в глубине души, состоим». (Из аннотации к альбому). Ни один трек не затягивается, и благодаря выдающейся вокалистке Элиане Гласс, инструментальному сопровождению от Дэйва Харрингтона (Darkside с Николасом Яаром), Марка Нельсона (Pan American), Уилла Шора, Грега Паулуса и Гарета Редмонда, а также сведению Фила Вайнроба, результатом стал головокружительно чистый, интровертный взгляд, который, прежде всего, является альбомом о взаимосвязи.
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Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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