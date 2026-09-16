Описание товара Francis Harris - Thresholds (4250382445128) виниловая пластинка

В то время как предыдущие альбомы, особенно Leland и Minutes of Sleep (2014), а также два альбома, выпущенные дуэтом Aris Kindt (в частности, великолепный Swann и Odette 2017 года), опирались на уникальные тематические и повествовательные мотивы, часто носившие личный, коллективный или герметичный характер, Thresholds — это альбом, стремящийся к звуковой универсальности и представлению целостного психоакустического мира. Тем не менее, это не «альбом идей». Вдохновленный экологическими и политическими потрясениями современности и ролью спекулятивной мысли как пути глобальной трансформации, Thresholds — это работа зрелого художника, полностью контролирующего свои возможности. Одновременно масштабный и тонкий, альбом расширяет апертуру аффективных возможностей электронного ансамбля; темы перескакивают с одного трека на другой, возвышая и обогащая друг друга в осязаемых полях абстрактной фигурации. Названия композиций, хотя и часто весьма замысловатые, лаконично намекают на стратегии, заложенные в построении и аранжировке произведений: Cut Up в контексте альбома — именно такая композиция. Luck Takes a Step сочетает величественные синтезаторные звуки с едва уловимым оттенком игривой изменчивости и скрытой атональности. Заглавная композиция сама по себе представляет собой запутанную массу неопределенности и напористых ритмов, разрушение которой представляет собой нервную серию скачков и рывков, резонирующих не только внутри трека, но и как точку опоры всего альбома: порог нашего Порога: «…мы запутаны в собственных первоначальных пересечениях времени до точки растворения, и то, что остается частью нашего внутреннего устройства, в конечном итоге пересекает порог и каким-то чудесным образом восстанавливается по другую его сторону. Потому что именно через порог мы можем наилучшим образом наблюдать условия переживаемого опыта, даже когда мы переходим на другую сторону понимания, воссоединяясь с древним равновесием, из которого мы, в глубине души, состоим». (Из аннотации к альбому). Ни один трек не затягивается, и благодаря выдающейся вокалистке Элиане Гласс, инструментальному сопровождению от Дэйва Харрингтона (Darkside с Николасом Яаром), Марка Нельсона (Pan American), Уилла Шора, Грега Паулуса и Гарета Редмонда, а также сведению Фила Вайнроба, результатом стал головокружительно чистый, интровертный взгляд, который, прежде всего, является альбомом о взаимосвязи.