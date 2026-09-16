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Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка

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Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 1
Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 2
Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 3
Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 4
Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 5
Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
Iconoclasts
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 1
  • Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 2
  • Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 3
  • Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 4
  • Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 5
  • Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
YEAR0001
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Year0001
Barcode
[8721215376378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
Iconoclasts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The beast, Facing atlas, Iconoclast, The whole woman, The mouth, Stardust, Aging young women, Consensual neglect, Struggle with the beast, An ocean of time, Unconditional love, Rising legends
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка

Шведская исполнительница Анна фон Хаусвольф возвращается, анонсировав свой следующий альбом "Iconoclasts", в котором, помимо прочих, примут участие Игги Поп и Этель Кейн. Издание на виниле. Фон Хаусвольф комментирует: "Иногда нам приходится бросаться в самую глубокую воду и задерживать дыхание как можно дольше. Когда мы выныриваем на поверхность, мы можем смотреть за грань мелочности жизни и говорить только правду". Эта песня о любви - дань уважения мужчине, который умеет слушать; она для женщины, которая достаточно смела, чтобы нырнуть".

Отзывы о товаре Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
YEAR0001
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Year0001
Barcode
[8721215376378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
Iconoclasts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The beast, Facing atlas, Iconoclast, The whole woman, The mouth, Stardust, Aging young women, Consensual neglect, Struggle with the beast, An ocean of time, Unconditional love, Rising legends
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Шведская исполнительница Анна фон Хаусвольф возвращается, анонсировав свой следующий альбом "Iconoclasts", в котором, помимо прочих, примут участие Игги Поп и Этель Кейн. Издание на виниле. Фон Хаусвольф комментирует: "Иногда нам приходится бросаться в самую глубокую воду и задерживать дыхание как можно дольше. Когда мы выныриваем на поверхность, мы можем смотреть за грань мелочности жизни и говорить только правду". Эта песня о любви - дань уважения мужчине, который умеет слушать; она для женщины, которая достаточно смела, чтобы нырнуть".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anna Von Hausswolff - Iconoclasts (8721215376378) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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