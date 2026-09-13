Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка
С 2012 года Поппи Экройд регулярно выпускает произведения, исследующие звуковые ландшафты фортепиано. Новый релиз английского композитора, «Pause», представляет собой сборник из 10 сольных фортепианных пьес. Она использует расширенную технику, играя со звуками, исходящими изнутри инструмента. Важно отметить, что каждую композицию на альбоме можно исполнить всего двумя руками, что придает записям намеренную легкость. Обе руки используются внутри самого фортепиано — одна уверенно постукивает по струнам или внутренней стороне демпферов, а другая щиплет их, или руки разделены: одна играет на клавишах, а другая работает внутри инструмента. Таким образом, каждая пьеса на «Pause» захватывает и амбициозна как самостоятельное повествование, но вместе они образуют безупречный снимок, отражающий множество слоев с великолепной, поэтической ясностью.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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