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Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка

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Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 1
Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 2
Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 3
Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 4
Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Pause
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 1
  • Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 2
  • Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 3
  • Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 4
  • Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722011
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Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958100766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Pause
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Seedling, Suspended, Murmurations, Pause, Release, Muted, Impulse, Stillness, Flutter, Unravel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка

С 2012 года Поппи Экройд регулярно выпускает произведения, исследующие звуковые ландшафты фортепиано. Новый релиз английского композитора, «Pause», представляет собой сборник из 10 сольных фортепианных пьес. Она использует расширенную технику, играя со звуками, исходящими изнутри инструмента. Важно отметить, что каждую композицию на альбоме можно исполнить всего двумя руками, что придает записям намеренную легкость. Обе руки используются внутри самого фортепиано — одна уверенно постукивает по струнам или внутренней стороне демпферов, а другая щиплет их, или руки разделены: одна играет на клавишах, а другая работает внутри инструмента. Таким образом, каждая пьеса на «Pause» захватывает и амбициозна как самостоятельное повествование, но вместе они образуют безупречный снимок, отражающий множество слоев с великолепной, поэтической ясностью.

Отзывы о товаре Poppy Ackroyd - Pause (5016958100766) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958100766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Pause
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Seedling, Suspended, Murmurations, Pause, Release, Muted, Impulse, Stillness, Flutter, Unravel
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
С 2012 года Поппи Экройд регулярно выпускает произведения, исследующие звуковые ландшафты фортепиано. Новый релиз английского композитора, «Pause», представляет собой сборник из 10 сольных фортепианных пьес. Она использует расширенную технику, играя со звуками, исходящими изнутри инструмента. Важно отметить, что каждую композицию на альбоме можно исполнить всего двумя руками, что придает записям намеренную легкость. Обе руки используются внутри самого фортепиано — одна уверенно постукивает по струнам или внутренней стороне демпферов, а другая щиплет их, или руки разделены: одна играет на клавишах, а другая работает внутри инструмента. Таким образом, каждая пьеса на «Pause» захватывает и амбициозна как самостоятельное повествование, но вместе они образуют безупречный снимок, отражающий множество слоев с великолепной, поэтической ясностью.
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Отзывы


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