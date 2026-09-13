Lenny Kravitz - Black And White America (0081227809430) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Black And White America
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721994
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227809430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Black And White America
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Black and White America, Come On Get It, In the Black, Liquid Jesus, Rock Star City Life, Boongie Drop, Stand, Superlove, Everything, I Can’t Be Without You, Looking Back on Love, Life Ain’t Ever Been Better Than It Is Now, The Faith of a Child, Sunflower, Dream, Push
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lenny Kravitz - Black And White America (0081227809430) виниловая пластинка
Black and White America — девятый студийный альбом американского рок-музыканта Ленни Кравица, выпущенный в 2012 году. Издание на виниле в гейтфолде. Black and White America сочетает в себе фанк, рок и соул с острым социальным подтекстом. Альбом имел больший коммерческий успех на европейском рынке, где он вошел в десятку лучших в разных странах, включая дебют на первом месте в Германии и Швейцарии. Альбом дебютировал на 17-м месте в США с продажами в 20 145 копий. Альбом получил статус «золотого» в Аргентине, Франции и Польше.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227809430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Black And White America
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Black and White America, Come On Get It, In the Black, Liquid Jesus, Rock Star City Life, Boongie Drop, Stand, Superlove, Everything, I Can’t Be Without You, Looking Back on Love, Life Ain’t Ever Been Better Than It Is Now, The Faith of a Child, Sunflower, Dream, Push
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Black and White America — девятый студийный альбом американского рок-музыканта Ленни Кравица, выпущенный в 2012 году. Издание на виниле в гейтфолде. Black and White America сочетает в себе фанк, рок и соул с острым социальным подтекстом. Альбом имел больший коммерческий успех на европейском рынке, где он вошел в десятку лучших в разных странах, включая дебют на первом месте в Германии и Швейцарии. Альбом дебютировал на 17-м месте в США с продажами в 20 145 копий. Альбом получил статус «золотого» в Аргентине, Франции и Польше.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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