Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Virtuoso
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 706955
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072655911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Virtuoso
Жанр
Jazz
Трек-лист
Night And Day, Stella By Starlight, Heres That Rainy Day, My Old Flame, How High The Moon Cherokee, Sweet Lorraine, Have You Met Miss Jonesx, Round Midnight, All The Things You Are, Blues For Alican, The Songs Is You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics – CR00849
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка
Легендарный альбом гитариста Джо Пэса, выпущенный в 1970 году. Этот альбом стал знаковым в мире джаза и считается одним из лучших примеров соло-гитары. На Virtuoso Джо Пасс демонстрирует свое мастерство в игре на гитаре, сочетая элементы джаза, бразильской музыки и классической гитары.
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Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072655911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Virtuoso
Жанр
Jazz
Трек-лист
Night And Day, Stella By Starlight, Heres That Rainy Day, My Old Flame, How High The Moon Cherokee, Sweet Lorraine, Have You Met Miss Jonesx, Round Midnight, All The Things You Are, Blues For Alican, The Songs Is You
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics – CR00849
Страна производитель
США
Страна производства
США
Легендарный альбом гитариста Джо Пэса, выпущенный в 1970 году. Этот альбом стал знаковым в мире джаза и считается одним из лучших примеров соло-гитары. На Virtuoso Джо Пасс демонстрирует свое мастерство в игре на гитаре, сочетая элементы джаза, бразильской музыки и классической гитары.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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