Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Koner - Daika / Banlieue Du Vide (4251804138987) виниловая пластинка
Земля горит, покрывая пеплом все вокруг. Дым доносится до нас из компьютеров — из социальных сетей, ускоряя распространение негативных эмоций, повреждая нашу способность чувствовать и реагировать на то, что планета стремится выразить. Нам нужно остыть. Музыка Томаса Кёнера может помочь изменить темп нашего восприятия:. 1) В DAIKAN (2002) — японском термине, означающем «самая холодная» или «самая холодная часть года» — ухо напрягается, пока не коснется глубины времени, сохраняющегося во льду; звуковая драма предлагает замедление, благодаря которому оболочка восприятия может восстановиться; ледяные землетрясения пробуждают слушателей к замерзшей жизни, не пугая их. 2) Banlieue du Vide, которую многие считают самым культовым аудиовизуальным произведением Томаса Кёнера и лучшей тщательно охраняемой тайной, ранее не издавалась. Композиция находится в коллекции нескольких художественных музеев, например, Центра Помпиду в Париже, и была удостоена премии Golden Nica на Prix Ars Electronica в 2004 году в категории «Цифровая музыка». Banlieue du Vide — результат многомесячных наблюдений за пустыми улицами в финском Арктическом круге, показанных в невероятно медленном замедленном темпе. Фазовое подавление, на котором основана вся технология шумоподавления, здесь влияет на восприятие времени, на ощущение затухания течения времени. На этом этапе пустота еще не пуста, следы прошлых шумов наполняют сознание слушателя своим призрачным присутствием. Ремастерированная стереоверсия саундтрека выпущена в качестве специальной премьеры как бонус-трек к альбому DAIKAN. При прослушивании этого альбома избыток тепла превращается в усиливающую холодность — подобно мимолетному ощущению нашего земного воплощения посреди энтропии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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