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Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2)

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Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 1
Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 2
Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 3
Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 4
Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 5
Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 6
Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 7
Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Материал рукояти
стекловолокно
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 1
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 2
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 3
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 4
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 5
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 6
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 7
  • Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2)
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Материал рукояти
стекловолокно
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х6
Вес, кг.
2.39

Описание товара Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2)

Кувалда с фибергласовой рукояткой Kraftool 2008-2 представляет собой высокопрочный ударный инструмент. Боек весом 2 кг предназначен для тяжелых работ. Фибергласовая рукоятка удобна при работе. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.



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Отзывы о товаре Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Материал рукояти
стекловолокно
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда с фибергласовой рукояткой Kraftool 2008-2 представляет собой высокопрочный ударный инструмент. Боек весом 2 кг предназначен для тяжелых работ. Фибергласовая рукоятка удобна при работе. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда KRAFTOOL Fiberlass, 2 кг, (2008-2) - данный товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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