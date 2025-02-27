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Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20)

2 Отзывы
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Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20) - фото 1
Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20) - фото 2
Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал рукояти
пластик
  • Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20) - фото 1
  • Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20) - фото 2
  • Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 740 руб.  2 540 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674738
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20)
1 740 руб. -31%
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
ключ, упаковка
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х2
Вес, г.
280

Описание товара Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20)

Ключ KRAFTOOL SlimWide разводной, Cr-V, фосфатир., эргоном. рукоятка из эластомера, увелич. зев, угол наклона губок 15град, 200мм/8", 38мм 27258-20 - это ручной инструмент, предназначенный для монтажа/демонтажа крепежных элементов. Он изготовлен из хромованадиевой стали высокого качества и имеет фосфатированное покрытие, обеспечивающее прочность и долговечность. Модель подходит для работы с крепежом большого размера благодаря увеличенному захвату зева. Удобная рукоятка из эластомера не скользит в руке. Угол наклона губок - 15 градусов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20)

Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Наверное лучшие ключи этой фирмы по качеству из сегмента разводных ключей .
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все в идеале пришло , спасибо продавцу !



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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
ключ, упаковка
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Ключ KRAFTOOL SlimWide разводной, Cr-V, фосфатир., эргоном. рукоятка из эластомера, увелич. зев, угол наклона губок 15град, 200мм/8", 38мм 27258-20 - это ручной инструмент, предназначенный для монтажа/демонтажа крепежных элементов. Он изготовлен из хромованадиевой стали высокого качества и имеет фосфатированное покрытие, обеспечивающее прочность и долговечность. Модель подходит для работы с крепежом большого размера благодаря увеличенному захвату зева. Удобная рукоятка из эластомера не скользит в руке. Угол наклона губок - 15 градусов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Наверное лучшие ключи этой фирмы по качеству из сегмента разводных ключей .
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все в идеале пришло , спасибо продавцу !


Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20) – стоимость товара 1740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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