Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Devil - Disco Club (3516628242816) виниловая пластинка
Disco Club — это новаторский EP 1978 года, представляющий собой экспериментальное электронное диско, созданное Бернаром Февром и его соавтором под ироничными псевдонимами Йоахим Шериле и Джуниор Кларистидж. Лейбл Rephlex, поддерживаемый Aphex Twin, в 2004 году переработал несколько треков Disco Club, однако это первое переиздание EP в его полной, первоначально задуманной последовательности. Карьера Февра настолько тесно связана с этим релизом, что он продолжает выступать на международной арене под именем Black Devil Disco Club и сегодня. Это невероятно редкий экземпляр, который был подвергнут ремастерингу с оригинальных лент самим Февром.
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