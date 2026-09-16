Biesmans - Trains, Planes & Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Biesmans - Trains, Planes & Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка
То, что начиналось как попытка преодолеть творческий застой, вскоре переросло в полноценный аудиовизуальный проект бельгийского диджея, продюсера и исполнителя живых выступлений Биесманса. Поставив перед собой цель создавать по три трека в неделю в течение месяца, он переосмыслил моменты поп-культуры 80-х – включая фильмы, телешоу и игры, – в результате чего получилась великолепная работа из 12 треков, охватывающая нью-вейв, инди, дарквейв, электро и. диско. Переехав в 2014 году в Берлин со своей студией, оснащенной модульными синтезаторами, Йорис Биесманс в последующие годы выпускал хиты на лейблах Correspondent, Disco Halal, AEON, 17 Steps и Future Disco. С момента своего приезда в столицу он является ключевым членом семьи Watergate, работая звукотехником клуба. Его дебют на Watergate Records состоялся в 2020 году с получившим признание EP «Electric Love». Альбом «Planes, Trains & Automobiles» начал формироваться в апреле прошлого года, когда начинался локдаун, и Биесмансу нужно было позитивное отвлечение. Погрузившись в музыку своего детства и поп-культуру 80-х, он заперся в своей студии и принялся за создание музыки, позже перебирая архивные кадры, чтобы подобрать подходящие к ней музыкальные фрагменты. Биесманс, ранее работавший над музыкой к фильмам, был настолько поглощен процессом, что иногда делал все в обратном порядке, позволяя винтажным материалам служить ориентиром. В течение всего этого периода клипы публиковались каждый понедельник, среду и пятницу в его Instagram, постепенно наращивая аудиторию поклонников, друзей и коллег. Так проект раскрылся и превратился в альбом. На протяжении двенадцати треков множество ярких моментов: от неоновой атмосферы вдохновленной Kraftwerk композиции «Cosmic Cruise», которая позже сопровождала сцену с дымом между Томом Крузом и Ребеккой де Морней в фильме «Рискованный бизнес»; Залитая солнцем ретро-поп-композиция, ставшая первым синглом альбома и сопровождаемая зажигательной танцевальной сценой из «Клуба завтрака»; «Cold Void», второй сингл альбома, в котором Биесманс объединился с другими бельгийцами Boi Wonder и Tom the Bomb для создания мрачной вейв-композиции, построенной вокруг мощного гитарного соло и на фоне отрывков из «Бегущего по лезвию»; и шелковистый электро-фанк «Another World», ставший саундтреком к сценам из «Майами Вайс». Бисманс рассказывает о проекте «Самолеты, поезда и автомобили»: «Я начал это как челлендж во время локдауна, в рамках которого я создавал по три трека в неделю в течение месяца, а также делал видео, в которых переосмысливал. кадры поп-культуры 80-х. Вдохновленный одноименным фильмом, я выбрал это название, потому что оно связано с темой «мобильности». Наше общество основано на мобильности, и когда нас настигла пандемия коронавируса, мы. почувствовали вкус неподвижности. Для меня, как для артиста, это означало, что я мог полностью сосредоточиться на создании музыки. Никаких отвлекающих факторов, никаких выступлений по выходным, никаких вечеринок — только музыка. Этот новый образ жизни привел к созданию моего первого альбома». «Путешествие в прошлое, но с взглядом в будущее, эксперименты с другими жанрами и техниками для создания настоящего альбома, выходящего за рамки клубной музыки».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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