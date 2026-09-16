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Biesmans - Trains, Planes & Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Biesmans - Trains, Planes & Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка

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Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 1
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 2
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 3
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 4
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 5
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 6
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 7
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 8
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 9
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 10
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 11
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 12
Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Biesmans
Альбом (сингл)
Trains, Planes & Automobiles
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 1
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 2
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 3
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 4
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 5
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 6
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 7
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 8
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 9
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 10
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 11
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 12
  • Biesmans - Trains, Planes &amp; Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721865
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Biesmans - Trains, Planes & Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804125581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Biesmans
Альбом (сингл)
Trains, Planes & Automobiles
Жанр
Диско
Трек-лист
Cosmic Cruise, Trains, Planes & Automobiles, Pacman, The One, Cold Void, Goodbye Humans, Another World, You Read Me?, The Last Chase, Fast Track, Lunar Escape, Hawkins
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Biesmans - Trains, Planes & Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка

То, что начиналось как попытка преодолеть творческий застой, вскоре переросло в полноценный аудиовизуальный проект бельгийского диджея, продюсера и исполнителя живых выступлений Биесманса. Поставив перед собой цель создавать по три трека в неделю в течение месяца, он переосмыслил моменты поп-культуры 80-х – включая фильмы, телешоу и игры, – в результате чего получилась великолепная работа из 12 треков, охватывающая нью-вейв, инди, дарквейв, электро и. диско. Переехав в 2014 году в Берлин со своей студией, оснащенной модульными синтезаторами, Йорис Биесманс в последующие годы выпускал хиты на лейблах Correspondent, Disco Halal, AEON, 17 Steps и Future Disco. С момента своего приезда в столицу он является ключевым членом семьи Watergate, работая звукотехником клуба. Его дебют на Watergate Records состоялся в 2020 году с получившим признание EP «Electric Love». Альбом «Planes, Trains & Automobiles» начал формироваться в апреле прошлого года, когда начинался локдаун, и Биесмансу нужно было позитивное отвлечение. Погрузившись в музыку своего детства и поп-культуру 80-х, он заперся в своей студии и принялся за создание музыки, позже перебирая архивные кадры, чтобы подобрать подходящие к ней музыкальные фрагменты. Биесманс, ранее работавший над музыкой к фильмам, был настолько поглощен процессом, что иногда делал все в обратном порядке, позволяя винтажным материалам служить ориентиром. В течение всего этого периода клипы публиковались каждый понедельник, среду и пятницу в его Instagram, постепенно наращивая аудиторию поклонников, друзей и коллег. Так проект раскрылся и превратился в альбом. На протяжении двенадцати треков множество ярких моментов: от неоновой атмосферы вдохновленной Kraftwerk композиции «Cosmic Cruise», которая позже сопровождала сцену с дымом между Томом Крузом и Ребеккой де Морней в фильме «Рискованный бизнес»; Залитая солнцем ретро-поп-композиция, ставшая первым синглом альбома и сопровождаемая зажигательной танцевальной сценой из «Клуба завтрака»; «Cold Void», второй сингл альбома, в котором Биесманс объединился с другими бельгийцами Boi Wonder и Tom the Bomb для создания мрачной вейв-композиции, построенной вокруг мощного гитарного соло и на фоне отрывков из «Бегущего по лезвию»; и шелковистый электро-фанк «Another World», ставший саундтреком к сценам из «Майами Вайс». Бисманс рассказывает о проекте «Самолеты, поезда и автомобили»: «Я начал это как челлендж во время локдауна, в рамках которого я создавал по три трека в неделю в течение месяца, а также делал видео, в которых переосмысливал. кадры поп-культуры 80-х. Вдохновленный одноименным фильмом, я выбрал это название, потому что оно связано с темой «мобильности». Наше общество основано на мобильности, и когда нас настигла пандемия коронавируса, мы. почувствовали вкус неподвижности. Для меня, как для артиста, это означало, что я мог полностью сосредоточиться на создании музыки. Никаких отвлекающих факторов, никаких выступлений по выходным, никаких вечеринок — только музыка. Этот новый образ жизни привел к созданию моего первого альбома». «Путешествие в прошлое, но с взглядом в будущее, эксперименты с другими жанрами и техниками для создания настоящего альбома, выходящего за рамки клубной музыки».

Отзывы о товаре Biesmans - Trains, Planes & Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804125581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Biesmans
Альбом (сингл)
Trains, Planes & Automobiles
Жанр
Диско
Трек-лист
Cosmic Cruise, Trains, Planes & Automobiles, Pacman, The One, Cold Void, Goodbye Humans, Another World, You Read Me?, The Last Chase, Fast Track, Lunar Escape, Hawkins
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
То, что начиналось как попытка преодолеть творческий застой, вскоре переросло в полноценный аудиовизуальный проект бельгийского диджея, продюсера и исполнителя живых выступлений Биесманса. Поставив перед собой цель создавать по три трека в неделю в течение месяца, он переосмыслил моменты поп-культуры 80-х – включая фильмы, телешоу и игры, – в результате чего получилась великолепная работа из 12 треков, охватывающая нью-вейв, инди, дарквейв, электро и. диско. Переехав в 2014 году в Берлин со своей студией, оснащенной модульными синтезаторами, Йорис Биесманс в последующие годы выпускал хиты на лейблах Correspondent, Disco Halal, AEON, 17 Steps и Future Disco. С момента своего приезда в столицу он является ключевым членом семьи Watergate, работая звукотехником клуба. Его дебют на Watergate Records состоялся в 2020 году с получившим признание EP «Electric Love». Альбом «Planes, Trains & Automobiles» начал формироваться в апреле прошлого года, когда начинался локдаун, и Биесмансу нужно было позитивное отвлечение. Погрузившись в музыку своего детства и поп-культуру 80-х, он заперся в своей студии и принялся за создание музыки, позже перебирая архивные кадры, чтобы подобрать подходящие к ней музыкальные фрагменты. Биесманс, ранее работавший над музыкой к фильмам, был настолько поглощен процессом, что иногда делал все в обратном порядке, позволяя винтажным материалам служить ориентиром. В течение всего этого периода клипы публиковались каждый понедельник, среду и пятницу в его Instagram, постепенно наращивая аудиторию поклонников, друзей и коллег. Так проект раскрылся и превратился в альбом. На протяжении двенадцати треков множество ярких моментов: от неоновой атмосферы вдохновленной Kraftwerk композиции «Cosmic Cruise», которая позже сопровождала сцену с дымом между Томом Крузом и Ребеккой де Морней в фильме «Рискованный бизнес»; Залитая солнцем ретро-поп-композиция, ставшая первым синглом альбома и сопровождаемая зажигательной танцевальной сценой из «Клуба завтрака»; «Cold Void», второй сингл альбома, в котором Биесманс объединился с другими бельгийцами Boi Wonder и Tom the Bomb для создания мрачной вейв-композиции, построенной вокруг мощного гитарного соло и на фоне отрывков из «Бегущего по лезвию»; и шелковистый электро-фанк «Another World», ставший саундтреком к сценам из «Майами Вайс». Бисманс рассказывает о проекте «Самолеты, поезда и автомобили»: «Я начал это как челлендж во время локдауна, в рамках которого я создавал по три трека в неделю в течение месяца, а также делал видео, в которых переосмысливал. кадры поп-культуры 80-х. Вдохновленный одноименным фильмом, я выбрал это название, потому что оно связано с темой «мобильности». Наше общество основано на мобильности, и когда нас настигла пандемия коронавируса, мы. почувствовали вкус неподвижности. Для меня, как для артиста, это означало, что я мог полностью сосредоточиться на создании музыки. Никаких отвлекающих факторов, никаких выступлений по выходным, никаких вечеринок — только музыка. Этот новый образ жизни привел к созданию моего первого альбома». «Путешествие в прошлое, но с взглядом в будущее, эксперименты с другими жанрами и техниками для создания настоящего альбома, выходящего за рамки клубной музыки».
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Biesmans - Trains, Planes & Automobiles (Coloured) (4251804125581) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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