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Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка

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Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 1
Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 2
Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 3
Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 4
Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Summer'S Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 1
  • Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 2
  • Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 3
  • Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 4
  • Odesza - Summer&#039;S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Foreign Family
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Foreign Family
Barcode
[0196852897773]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Summer'S Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro, How Did I Get Here, I Want You, Above The Middle, We Were Young, Today, Tuytus, Rely, Hey Now, If You Don't, Don't Stop, IPlayYouListen, Today (Baths Rework), IPlayYouListen (Chrome Sparks Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, How Did I Get Here, I Want You, Above The Middle, We Were Young, Today, Tuytus, Rely, Hey Now, If You Don't, Don't Stop, IPlayYouListen, Today (Baths Rework), IPlayYouListen (Chrome Sparks Remix)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Foreign Family
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Foreign Family
Barcode
[0196852897773]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Summer'S Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro, How Did I Get Here, I Want You, Above The Middle, We Were Young, Today, Tuytus, Rely, Hey Now, If You Don't, Don't Stop, IPlayYouListen, Today (Baths Rework), IPlayYouListen (Chrome Sparks Remix)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, How Did I Get Here, I Want You, Above The Middle, We Were Young, Today, Tuytus, Rely, Hey Now, If You Don't, Don't Stop, IPlayYouListen, Today (Baths Rework), IPlayYouListen (Chrome Sparks Remix)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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