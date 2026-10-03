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Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка

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Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - фото 1
Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - фото 2
Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - фото 3
Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mfsb
Альбом (сингл)
Mysteries Of The World
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - фото 1
  • Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - фото 2
  • Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - фото 3
  • Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804139472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mfsb
Альбом (сингл)
Mysteries Of The World
Жанр
Диско
Трек-лист
Manhattan Skyline, Mysteries Of The World, Tell Me Why, Metamorphosis, Fortune Teller, Old San Juan, Thank You Miss Scott, In The Shadow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Manhattan Skyline, Mysteries Of The World, Tell Me Why, Metamorphosis, Fortune Teller, Old San Juan, Thank You Miss Scott, In The Shadow

Отзывы о товаре Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804139472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mfsb
Альбом (сингл)
Mysteries Of The World
Жанр
Диско
Трек-лист
Manhattan Skyline, Mysteries Of The World, Tell Me Why, Metamorphosis, Fortune Teller, Old San Juan, Thank You Miss Scott, In The Shadow
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Manhattan Skyline, Mysteries Of The World, Tell Me Why, Metamorphosis, Fortune Teller, Old San Juan, Thank You Miss Scott, In The Shadow
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mfsb - Mysteries Of The World (4251804139472) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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