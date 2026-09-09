David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
SCARY MONSTERS (AND SUPER CREEPS)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165439
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295842611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
SCARY MONSTERS (AND SUPER CREEPS)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It's No Game (Part 1), Up The Hill Backwards, Scary Monsters (And Super Creeps), Ashes To Ashes, Fashion, Teenage Wildlife, Scream Like A Baby, Kingdom Come, Because You're Young, It's No Game (Part 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка
Track List
|A1
|It's No Game (Part 1)
|A2
|Up The Hill Backwards
|A3
|Scary Monsters (And Super Creeps)
|A4
|Ashes To Ashes
|A5
|Fashion
|B1
|Teenage Wildlife
|B2
|Scream Like A Baby
|B3
|Kingdom Come
|B4
|Because You're Young
|B5
|It's No Game (Part 2)
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295842611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
SCARY MONSTERS (AND SUPER CREEPS)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It's No Game (Part 1), Up The Hill Backwards, Scary Monsters (And Super Creeps), Ashes To Ashes, Fashion, Teenage Wildlife, Scream Like A Baby, Kingdom Come, Because You're Young, It's No Game (Part 2)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|It's No Game (Part 1)
|A2
|Up The Hill Backwards
|A3
|Scary Monsters (And Super Creeps)
|A4
|Ashes To Ashes
|A5
|Fashion
|B1
|Teenage Wildlife
|B2
|Scream Like A Baby
|B3
|Kingdom Come
|B4
|Because You're Young
|B5
|It's No Game (Part 2)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) (0190295842611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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