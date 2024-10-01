Eagles Live At The Forum '76 (0603497842698) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599014
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eagles Live At The Forum '76 (0603497842698) виниловая пластинка
Eagles Live At The Forum '76 (0603497842698) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Eagles Live At The Forum '76 (0603497842698) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Впервые на виниле . Трёхсторонний лонгплей . Альбом разворотный с красивым оформлением . И особенно приятно , что хорошо звучит.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Вещи набраны с разных концертов, но состыкованы без пауз меж ними . Группе помогают приглашённые клавишник , гитарист и «Королевский Марсианский Оркестр» . Покупка удачная , цена за 2LP порадовала . Пластинка сделана в Германии .
Достоинства:
Прямой эфир с форума в Лос-Анджелесе 20-22 октября 1976 г. Двойной альбом - интересен тем, что записан накануне выхода «Отель Калифорния» в конце 1976 года . Выпущен в разворотном конверте с фотографиями, именами авторов и треками . Пластинки помещены в черные дополнительные внутренние конверты . Впервые на виниле , приятно удивляет хорошее звучание .
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Оформление альбома выполнено в единой цветовой гамме – чёрно-бордово-бежевой . Исполнение на двух пластинках с 3 сторонами аудио и гравировкой на пустой стороне . Стало очень приятным приобретение в Котофото этого релиза по очень демократичной цене .
Eagles Live At The Forum '76 (0603497842698) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eagles Live At The Forum '76 (0603497842698) виниловая пластинка
Достоинства:
Впервые на виниле . Трёхсторонний лонгплей . Альбом разворотный с красивым оформлением . И особенно приятно , что хорошо звучит.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Вещи набраны с разных концертов, но состыкованы без пауз меж ними . Группе помогают приглашённые клавишник , гитарист и «Королевский Марсианский Оркестр» . Покупка удачная , цена за 2LP порадовала . Пластинка сделана в Германии .
Достоинства:
Прямой эфир с форума в Лос-Анджелесе 20-22 октября 1976 г. Двойной альбом - интересен тем, что записан накануне выхода «Отель Калифорния» в конце 1976 года . Выпущен в разворотном конверте с фотографиями, именами авторов и треками . Пластинки помещены в черные дополнительные внутренние конверты . Впервые на виниле , приятно удивляет хорошее звучание .
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Оформление альбома выполнено в единой цветовой гамме – чёрно-бордово-бежевой . Исполнение на двух пластинках с 3 сторонами аудио и гравировкой на пустой стороне . Стало очень приятным приобретение в Котофото этого релиза по очень демократичной цене .