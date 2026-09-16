Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка
Прекрасное сочетание джаза, фанка, афробита и хауса на новом альбоме итальянской группы Asakaira, выпущенном на лейбле Quattro Bambole. «Асакаира» — это название несуществующего места, «невидимого города», ставшего фоном для встречи четырёх музыкантов: Микеле Вассалло (саксофон и эффекты), Джузеппе Дезидерио (бас), Франческо Фасанаро (перкуссия) и Джузеппе Лимпидо (ударные). Вместе они прошли через множество испытаний, чтобы погрузиться в воображаемое пространство, на границе! Они используют эту природу, чтобы выйти за пределы возможного, отбрасывая осторожность и демонстрируя беззаботную свободу, но прежде тщательно изучая историю и наследие джаза, хип-хопа и афробита. Звучание «Асакаиры» психоделическое, текучее, постоянно развивающееся: афробит и джаз-панк чередуются с фанком и электронной музыкой средиземноморской культуры. Абсолютно «безликий» звук, сохраняющий при этом свой собственный тембр и стилистическую целостность, что делает его узнаваемым. Отсутствие в составе гармонических инструментов даёт достаточно места электронным эффектам. и грув, создавая своего рода современный ритуал. Одноимённый дебютный альбом, выпущенный лейблом Quattro Bambole Records, состоит из семи треков, в которых проявляется способность переосмысливать свои исконные звуки с помощью полисемантических ритмов в работе, где многослойные ударные и перкуссия переплетаются с обработанными саксофонами и психоделическими басовыми линиями. Путь, который движется между песнями с более «эфирным» происхождением, такими как открывающий трек «Night Tales», акустический грув, основанный на использовании хэндпана, идиофона, придающего песне психоделическую вибрацию, и такими, как «Chatting With You», где возникает мягкое и продолжительное наложение нескольких музыкальных размеров между нео-соулом, джазом и хип-хопом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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