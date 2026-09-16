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Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка

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Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка - фото 1
Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Asakaira
Альбом (сингл)
Asakaira
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка - фото 1
  • Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Asakaira
Альбом (сингл)
Asakaira
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Night Tales, Chatting, Moonphases, Sikiji, Asakaira, Fuck U, Sikiji (Night Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка

Прекрасное сочетание джаза, фанка, афробита и хауса на новом альбоме итальянской группы Asakaira, выпущенном на лейбле Quattro Bambole. «Асакаира» — это название несуществующего места, «невидимого города», ставшего фоном для встречи четырёх музыкантов: Микеле Вассалло (саксофон и эффекты), Джузеппе Дезидерио (бас), Франческо Фасанаро (перкуссия) и Джузеппе Лимпидо (ударные). Вместе они прошли через множество испытаний, чтобы погрузиться в воображаемое пространство, на границе! Они используют эту природу, чтобы выйти за пределы возможного, отбрасывая осторожность и демонстрируя беззаботную свободу, но прежде тщательно изучая историю и наследие джаза, хип-хопа и афробита. Звучание «Асакаиры» психоделическое, текучее, постоянно развивающееся: афробит и джаз-панк чередуются с фанком и электронной музыкой средиземноморской культуры. Абсолютно «безликий» звук, сохраняющий при этом свой собственный тембр и стилистическую целостность, что делает его узнаваемым. Отсутствие в составе гармонических инструментов даёт достаточно места электронным эффектам. и грув, создавая своего рода современный ритуал. Одноимённый дебютный альбом, выпущенный лейблом Quattro Bambole Records, состоит из семи треков, в которых проявляется способность переосмысливать свои исконные звуки с помощью полисемантических ритмов в работе, где многослойные ударные и перкуссия переплетаются с обработанными саксофонами и психоделическими басовыми линиями. Путь, который движется между песнями с более «эфирным» происхождением, такими как открывающий трек «Night Tales», акустический грув, основанный на использовании хэндпана, идиофона, придающего песне психоделическую вибрацию, и такими, как «Chatting With You», где возникает мягкое и продолжительное наложение нескольких музыкальных размеров между нео-соулом, джазом и хип-хопом.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Asakaira
Альбом (сингл)
Asakaira
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Night Tales, Chatting, Moonphases, Sikiji, Asakaira, Fuck U, Sikiji (Night Mix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Прекрасное сочетание джаза, фанка, афробита и хауса на новом альбоме итальянской группы Asakaira, выпущенном на лейбле Quattro Bambole. «Асакаира» — это название несуществующего места, «невидимого города», ставшего фоном для встречи четырёх музыкантов: Микеле Вассалло (саксофон и эффекты), Джузеппе Дезидерио (бас), Франческо Фасанаро (перкуссия) и Джузеппе Лимпидо (ударные). Вместе они прошли через множество испытаний, чтобы погрузиться в воображаемое пространство, на границе! Они используют эту природу, чтобы выйти за пределы возможного, отбрасывая осторожность и демонстрируя беззаботную свободу, но прежде тщательно изучая историю и наследие джаза, хип-хопа и афробита. Звучание «Асакаиры» психоделическое, текучее, постоянно развивающееся: афробит и джаз-панк чередуются с фанком и электронной музыкой средиземноморской культуры. Абсолютно «безликий» звук, сохраняющий при этом свой собственный тембр и стилистическую целостность, что делает его узнаваемым. Отсутствие в составе гармонических инструментов даёт достаточно места электронным эффектам. и грув, создавая своего рода современный ритуал. Одноимённый дебютный альбом, выпущенный лейблом Quattro Bambole Records, состоит из семи треков, в которых проявляется способность переосмысливать свои исконные звуки с помощью полисемантических ритмов в работе, где многослойные ударные и перкуссия переплетаются с обработанными саксофонами и психоделическими басовыми линиями. Путь, который движется между песнями с более «эфирным» происхождением, такими как открывающий трек «Night Tales», акустический грув, основанный на использовании хэндпана, идиофона, придающего песне психоделическую вибрацию, и такими, как «Chatting With You», где возникает мягкое и продолжительное наложение нескольких музыкальных размеров между нео-соулом, джазом и хип-хопом.
Самовывоз
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Asakaira - Asakaira (4601620109201) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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