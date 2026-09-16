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Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка

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Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 1
Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 2
Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 3
Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 4
Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arovane
Альбом (сингл)
Lilies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 1
  • Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 2
  • Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 3
  • Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 4
  • Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0880918257839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arovane
Альбом (сингл)
Lilies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ten Hours, Windy Wish Trees, Passage To Nagoya, Cry Osaka Cry, Pink Lilies, Lilies, Tokyo Ghost Stories, Instant Gods Out Of The Box, Good Bye Forever
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ten Hours, Windy Wish Trees, Passage To Nagoya, Cry Osaka Cry, Pink Lilies, Lilies, Tokyo Ghost Stories, Instant Gods Out Of The Box, Good Bye Forever

Отзывы о товаре Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0880918257839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arovane
Альбом (сингл)
Lilies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ten Hours, Windy Wish Trees, Passage To Nagoya, Cry Osaka Cry, Pink Lilies, Lilies, Tokyo Ghost Stories, Instant Gods Out Of The Box, Good Bye Forever
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ten Hours, Windy Wish Trees, Passage To Nagoya, Cry Osaka Cry, Pink Lilies, Lilies, Tokyo Ghost Stories, Instant Gods Out Of The Box, Good Bye Forever
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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