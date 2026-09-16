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Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка

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Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка - фото 1
Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка - фото 2
Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rejoicer
Альбом (сингл)
This Is Reasonable
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка - фото 1
  • Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка - фото 2
  • Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804144858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rejoicer
Альбом (сингл)
This Is Reasonable
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Jail Time With Mr. Murd, Graveyard Party, Your Tissue SVP, SNG PLSTN, I Think This Is Reasonable, HRTSPC, NOZPLZ, Dada's Bone, OCNC XTR, EZ PPL 4 TRTH, Don't Forget To Not Remember Who
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jail Time With Mr. Murd, Graveyard Party, Your Tissue SVP, SNG PLSTN, I Think This Is Reasonable, HRTSPC, NOZPLZ, Dada's Bone, OCNC XTR, EZ PPL 4 TRTH, Don't Forget To Not Remember Who

Отзывы о товаре Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804144858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rejoicer
Альбом (сингл)
This Is Reasonable
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Jail Time With Mr. Murd, Graveyard Party, Your Tissue SVP, SNG PLSTN, I Think This Is Reasonable, HRTSPC, NOZPLZ, Dada's Bone, OCNC XTR, EZ PPL 4 TRTH, Don't Forget To Not Remember Who
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jail Time With Mr. Murd, Graveyard Party, Your Tissue SVP, SNG PLSTN, I Think This Is Reasonable, HRTSPC, NOZPLZ, Dada's Bone, OCNC XTR, EZ PPL 4 TRTH, Don't Forget To Not Remember Who
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rejoicer - This Is Reasonable (4251804144858) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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