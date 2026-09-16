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Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка

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Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка - фото 1
Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Legends
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070098611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Legends
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Templars, Hordes of Khan, A Tiger Among Dragons, Crossing the Rubicon, I, Emperor, Maid of Steel, Impaler, Lightning at the Gates, The Duelist, The Cycle of Songs, Till Seger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка

Осенью 2025 года группа Sabaton возвращается с альбомом «Legends» и представляет одиннадцать эпических песен об исторических легендах. Издание на 180 г виниле. Одиннадцать треков нового альбома Sabaton посвящены личностям, чьи деяния продолжают находить отклик и сегодня, включая Жанну д'Арк, Наполеона, Юлия Цезаря и японского фехтовальщика Миямото Мусаси. Впервые в истории группы все нынешние участники коллектива приняли участие в написании песен, определив как музыкальное, так и лирическое оформление альбома.

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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070098611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Legends
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Templars, Hordes of Khan, A Tiger Among Dragons, Crossing the Rubicon, I, Emperor, Maid of Steel, Impaler, Lightning at the Gates, The Duelist, The Cycle of Songs, Till Seger
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Осенью 2025 года группа Sabaton возвращается с альбомом «Legends» и представляет одиннадцать эпических песен об исторических легендах. Издание на 180 г виниле. Одиннадцать треков нового альбома Sabaton посвящены личностям, чьи деяния продолжают находить отклик и сегодня, включая Жанну д'Арк, Наполеона, Юлия Цезаря и японского фехтовальщика Миямото Мусаси. Впервые в истории группы все нынешние участники коллектива приняли участие в написании песен, определив как музыкальное, так и лирическое оформление альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabaton - Legends (0846070098611) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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