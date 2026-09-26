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La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка

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La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 1
La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 2
La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 3
La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 4
La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 5
La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 6
La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 7
La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 8
La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
La Roux
Альбом (сингл)
La Roux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 1
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 2
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 3
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 4
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 5
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 6
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 7
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 8
  • La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721706
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
La Roux
Альбом (сингл)
La Roux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In For The Kill, Tigerlily, Quicksand, Bulletproof, Colourless Colour, I'm Not Your Toy, Cover My Eyes, As If By Magic, Fascination, Reflections Are Protection, Armour Love, Growing Pains [Bonus Track]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In For The Kill, Tigerlily, Quicksand, Bulletproof, Colourless Colour, I'm Not Your Toy, Cover My Eyes, As If By Magic, Fascination, Reflections Are Protection, Armour Love, Growing Pains [Bonus Track]

Отзывы о товаре La Roux - La Roux (0805520240055) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
La Roux
Альбом (сингл)
La Roux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In For The Kill, Tigerlily, Quicksand, Bulletproof, Colourless Colour, I'm Not Your Toy, Cover My Eyes, As If By Magic, Fascination, Reflections Are Protection, Armour Love, Growing Pains [Bonus Track]
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In For The Kill, Tigerlily, Quicksand, Bulletproof, Colourless Colour, I'm Not Your Toy, Cover My Eyes, As If By Magic, Fascination, Reflections Are Protection, Armour Love, Growing Pains [Bonus Track]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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