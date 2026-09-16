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Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка

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Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка - фото 1
Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stimulator Jones
Альбом (сингл)
La Mano
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка - фото 1
  • Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721571
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[7090011905077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stimulator Jones
Альбом (сингл)
La Mano
Жанр
Jazz
Трек-лист
Drama Time, Floatin On, La Mano, Late Night With Terry Phillmore, Shaman's Dose, Cupcakes, Prince Sammy, Don't Be Afraid, Tripp Cisco, Chuck Taylor Strut, Bout Dat Love, Stoned Sneakers, From Afar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Норвегия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drama Time, Floatin On, La Mano, Late Night With Terry Phillmore, Shaman's Dose, Cupcakes, Prince Sammy, Don't Be Afraid, Tripp Cisco, Chuck Taylor Strut, Bout Dat Love, Stoned Sneakers, From Afar

Отзывы о товаре Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[7090011905077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stimulator Jones
Альбом (сингл)
La Mano
Жанр
Jazz
Трек-лист
Drama Time, Floatin On, La Mano, Late Night With Terry Phillmore, Shaman's Dose, Cupcakes, Prince Sammy, Don't Be Afraid, Tripp Cisco, Chuck Taylor Strut, Bout Dat Love, Stoned Sneakers, From Afar
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Норвегия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drama Time, Floatin On, La Mano, Late Night With Terry Phillmore, Shaman's Dose, Cupcakes, Prince Sammy, Don't Be Afraid, Tripp Cisco, Chuck Taylor Strut, Bout Dat Love, Stoned Sneakers, From Afar
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stimulator Jones - La Mano (7090011905077) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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