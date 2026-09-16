Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blancmange - Everything Is Connected - Best Of (5061017251958) виниловая пластинка
В честь 45-летия Blancmange, сборник «Everything Is Connected: The Best Of Blancmange 1979 - 2024» стал первым сборником, составленным Нилом Артуром, в котором со вкусом сочетаются хиты и личные фавориты. Группа Blancmange, изначально выходившая из британской пост-панк-сцены DIY, добилась успеха в 1982 году: их альбом «Happy Families» получил золотой статус в Великобритании, а три сингла стали международными хитами. Впоследствии группа семь раз попадала в Топ-40 и провела 70 недель в британских альбомных чартах. Среди давних поклонников группы — Моби, Джон Грант и Хани Дижон, которая утверждает, что «британский синт-поп оказал огромное влияние на зарождающуюся сцену хаус-музыки, и Blancmange сыграла в этом большую роль». Все форматы содержат хиты из Топ-40: «Living On the Ceiling», «Waves», «Blind Vision», «Don't Tell Me» и кавер на песню Abba «The Day Before You Came», а также недавние хиты «What's The Time», «Reduced Voltage» и «Some Times These». Теперь доступно на черном виниле с напечатанным внутренним конвертом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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