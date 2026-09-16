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Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка

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Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 1
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 2
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 3
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 4
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 5
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 6
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 7
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Ash Ra Tempel
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 1
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 2
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 3
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 4
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 5
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 6
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 7
  • Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804141765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Ash Ra Tempel
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pimboss, Traummaschine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pimboss, Traummaschine

Отзывы о товаре Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804141765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Ash Ra Tempel
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pimboss, Traummaschine
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pimboss, Traummaschine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ash Ra Tempel - Ash Ra Tempel (4251804141765) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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