Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 721506
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262019102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You, Badaboum, Hiding In A Song, I Like The Way I Dance, Deep Forest, Amalfi, Ether, Boomerang, Gravity, Happiness, Anger Never Dies, The Night Before, Heartbroken, One Two Three, Vinegar & Salt (Orchestra Version), Unfinished Sympathy (Orchestra Version), Renaissance Affair (Orchestra Version), 2 Wicky, Eden, Club Montepulciano, This Stange Effect, Mad About You, Jackie Cane, Out Of Sight, Vinegar & Salt, Sometimes, The World Is Mine, The Last Thing I Need is You, We All Float, Wake Up, You Hur
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка
"The Best Of Hooverphonic" - сборник лучших композиций знаменитой бельгийской группы Hooverphonic.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262019102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You, Badaboum, Hiding In A Song, I Like The Way I Dance, Deep Forest, Amalfi, Ether, Boomerang, Gravity, Happiness, Anger Never Dies, The Night Before, Heartbroken, One Two Three, Vinegar & Salt (Orchestra Version), Unfinished Sympathy (Orchestra Version), Renaissance Affair (Orchestra Version), 2 Wicky, Eden, Club Montepulciano, This Stange Effect, Mad About You, Jackie Cane, Out Of Sight, Vinegar & Salt, Sometimes, The World Is Mine, The Last Thing I Need is You, We All Float, Wake Up, You Hur
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
"The Best Of Hooverphonic" - сборник лучших композиций знаменитой бельгийской группы Hooverphonic.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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