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Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка

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Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 1
Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 2
Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 3
Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 4
Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 5
Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 6
Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steamhammer
Альбом (сингл)
Reflection
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 1
  • Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 2
  • Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 3
  • Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 4
  • Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 5
  • Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 6
  • Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910248614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steamhammer
Альбом (сингл)
Reflection
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Water (Part One), Junior's Walking, Lost You Too, She Is The Fire, You'll Never Know, Even The Clock, Down The Highway, On Your Road, Twenty-Four Hours, When All Your Friends Are Gone, Water (Part 2)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка

"Steamhammer" ("Reflection") - дебютный альбом британской блюз-рок-группы Steamhammer, выпущенный в 1969 году под лейблом "Bellaphon". Группа "Steamhammer" была сформирована в конце 1968 года музыкантами Martin Quittenton, Kieran White, Martin Pugh, Steve Davy и Michael Rushton. Ее первые публичные выступления состоялись в качестве аккомпанирующего ансамбля Freddie King, однако после этого коллектив заключил контракт с "CBS Records". Музыкантам "Steamhammer" удалось органично соединить в музыкe блюз и джаз с прогрессивными элементами. Группа просуществовала пять лет и выпустила четыре студийных альбома.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910248614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steamhammer
Альбом (сингл)
Reflection
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Water (Part One), Junior's Walking, Lost You Too, She Is The Fire, You'll Never Know, Even The Clock, Down The Highway, On Your Road, Twenty-Four Hours, When All Your Friends Are Gone, Water (Part 2)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
"Steamhammer" ("Reflection") - дебютный альбом британской блюз-рок-группы Steamhammer, выпущенный в 1969 году под лейблом "Bellaphon". Группа "Steamhammer" была сформирована в конце 1968 года музыкантами Martin Quittenton, Kieran White, Martin Pugh, Steve Davy и Michael Rushton. Ее первые публичные выступления состоялись в качестве аккомпанирующего ансамбля Freddie King, однако после этого коллектив заключил контракт с "CBS Records". Музыкантам "Steamhammer" удалось органично соединить в музыкe блюз и джаз с прогрессивными элементами. Группа просуществовала пять лет и выпустила четыре студийных альбома.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steamhammer - Reflection (Coloured) (4009910248614) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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