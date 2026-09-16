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Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка

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Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка - фото 1
Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sorcerer
Альбом (сингл)
White Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка - фото 1
  • Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[5050580688810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sorcerer
Альбом (сингл)
White Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Divers Do It Deeper, Surfing At Midnight, Hawaiian Island, Airbrush Dragon, Egyptian Sunset, Slow Burning Hands, Tennis (Game Set Patch), Surf Wax, Blind Yachtsman, Bamboo Brainwave, Popsicle Orange
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Divers Do It Deeper, Surfing At Midnight, Hawaiian Island, Airbrush Dragon, Egyptian Sunset, Slow Burning Hands, Tennis (Game Set Patch), Surf Wax, Blind Yachtsman, Bamboo Brainwave, Popsicle Orange

Отзывы о товаре Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[5050580688810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sorcerer
Альбом (сингл)
White Magic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Divers Do It Deeper, Surfing At Midnight, Hawaiian Island, Airbrush Dragon, Egyptian Sunset, Slow Burning Hands, Tennis (Game Set Patch), Surf Wax, Blind Yachtsman, Bamboo Brainwave, Popsicle Orange
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Divers Do It Deeper, Surfing At Midnight, Hawaiian Island, Airbrush Dragon, Egyptian Sunset, Slow Burning Hands, Tennis (Game Set Patch), Surf Wax, Blind Yachtsman, Bamboo Brainwave, Popsicle Orange
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sorcerer - White Magic (5050580688810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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