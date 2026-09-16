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Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка

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Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 1
Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 2
Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 3
Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 4
Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Catalyst
Альбом (сингл)
Perception
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 1
  • Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 2
  • Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 3
  • Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 4
  • Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072669277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Catalyst
Альбом (сингл)
Perception
Жанр
Jazz
Трек-лист
Perception, Uzuri, Celestial Bodies, Ile Ife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка

Perception — второй альбом 1973 года группы Catalyst, филадельфийского джаз-фанк-квартета, чьё сочетание соул-джаза, фьюжн и авангарда сделало их культовым явлением, предвосхищающим более поздние течения джаз-фьюжн. Ремастированное издание на виниле. Выйдя из богатого музыкального ландшафта Филадельфии начала 1970-х, Catalyst выпустили альбом Perception в эпоху стремительных и беспокойных изменений джаза. Группа, состоящая из Зури Тайрона Брауна на басу, Шермана Фергюсона на ударных, Одеана Поупа на тенор-саксофоне и флейте, а также Эдди Грина на электропианино, создала альбом, излучающий изобретательность, сочетающий в себе влияния пост-бопа, соул-джаза и исследовательский фьюжн, не теряя при этом своего ритмического центра. Группа смело сочетает глубокий грув, поисковую импровизацию и неожиданные гармонические взаимодействия. Сочетание слаженной ансамблевой работы и смелых сольных партий ставит их в один ряд с такими современниками, как Weather Report и Return to Forever, однако звучание остается неизменно их собственным — энергичное сочетание традиций и нового, неизведанного.

Отзывы о товаре Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072669277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Catalyst
Альбом (сингл)
Perception
Жанр
Jazz
Трек-лист
Perception, Uzuri, Celestial Bodies, Ile Ife
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Описание
Perception — второй альбом 1973 года группы Catalyst, филадельфийского джаз-фанк-квартета, чьё сочетание соул-джаза, фьюжн и авангарда сделало их культовым явлением, предвосхищающим более поздние течения джаз-фьюжн. Ремастированное издание на виниле. Выйдя из богатого музыкального ландшафта Филадельфии начала 1970-х, Catalyst выпустили альбом Perception в эпоху стремительных и беспокойных изменений джаза. Группа, состоящая из Зури Тайрона Брауна на басу, Шермана Фергюсона на ударных, Одеана Поупа на тенор-саксофоне и флейте, а также Эдди Грина на электропианино, создала альбом, излучающий изобретательность, сочетающий в себе влияния пост-бопа, соул-джаза и исследовательский фьюжн, не теряя при этом своего ритмического центра. Группа смело сочетает глубокий грув, поисковую импровизацию и неожиданные гармонические взаимодействия. Сочетание слаженной ансамблевой работы и смелых сольных партий ставит их в один ряд с такими современниками, как Weather Report и Return to Forever, однако звучание остается неизменно их собственным — энергичное сочетание традиций и нового, неизведанного.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Catalyst - Perception (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072669277) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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