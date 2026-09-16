Top.Mail.Ru
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 1
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 2
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 3
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 4
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 5
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 6
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 7
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 8
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 9
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 10
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 11
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 12
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Hidden
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 1
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 2
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 3
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 4
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 5
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 6
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 7
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 8
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 9
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 10
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 11
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 12
  • These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830016414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Hidden
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Time Xone, We Want War, Three Thousand, Hologram, Attack Music, Fire-Power, Orion, Canticle, Drum Courts-Where Corals Lie, White Chords, 5, Hologram Pianos, We Want War Brass & Woodwind, 5 Mallets, Hologram Chamber Mix, Drum Courts Hidden Live Paris, Irreversible–En Papier Hidden Live Berlin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time Xone, We Want War, Three Thousand, Hologram, Attack Music, Fire-Power, Orion, Canticle, Drum Courts-Where Corals Lie, White Chords, 5, Hologram Pianos, We Want War Brass & Woodwind, 5 Mallets, Hologram Chamber Mix, Drum Courts Hidden Live Paris, Irreversible–En Papier Hidden Live Berlin

Отзывы о товаре These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830016414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Hidden
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Time Xone, We Want War, Three Thousand, Hologram, Attack Music, Fire-Power, Orion, Canticle, Drum Courts-Where Corals Lie, White Chords, 5, Hologram Pianos, We Want War Brass & Woodwind, 5 Mallets, Hologram Chamber Mix, Drum Courts Hidden Live Paris, Irreversible–En Papier Hidden Live Berlin
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time Xone, We Want War, Three Thousand, Hologram, Attack Music, Fire-Power, Orion, Canticle, Drum Courts-Where Corals Lie, White Chords, 5, Hologram Pianos, We Want War Brass & Woodwind, 5 Mallets, Hologram Chamber Mix, Drum Courts Hidden Live Paris, Irreversible–En Papier Hidden Live Berlin
Самовывоз
Доставка
Отзывы


These New Puritans - Hidden (Mmxx) (0887830016414) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...