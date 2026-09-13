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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH

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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
75
Цвет
белый
Форма бака
овальная
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
эмаль
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
11 610 руб.  15 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721064
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
75
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
овальная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
46
Высота, см
75.2
Глубина, см
49.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х52х52
Вес, кг.
27.1

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH

Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
75
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
овальная
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
46
Высота, см
75.2
Глубина, см
49.7
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Orfeus DH


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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