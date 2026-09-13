Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка
Сборник «Hip Hop Collected» отправит вас в музыкальное путешествие по истории хип-хопа. Пластинка охватывает первые 20 лет существования этого жанра, демонстрируя 25 первых пионеров, которые участвовали в подъеме и становлении хип-хопа. На этом сборнике представлена музыка лейблов, которые начали появляться на андеграундной сцене той эпохи, таких как Sugar Hill Records, Profile и, конечно же, Def Jam. Вы услышите артистов, которые определили жанр и образ жизни в хип-хопе и, прежде всего, личностей, которые вдохновили миллионы молодых людей по всему миру как своими социальными критическими текстами, так и классическими гимнами шумных рэп вечеринок.
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