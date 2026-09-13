Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка

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Simply Red отпраздновали четыре десятилетия своей музыкальной карьеры сборником «Recollections». Эта версия на двух пластинках содержит 20 великолепных, недавно записанных версий их лучших треков и выпущена ограниченным тиражом на цветном (Smokey Marble) виниле с 12-страничным буклетом. Этот сборник, спродюсированный давним соавтором Энди Райтом, включает в себя прекрасные записи таких вечных хитов, как «Money's Too Tight To Mention», «Holding Back The Years», «Stars», «Fairground» и многих других. Мик Хакнелл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы сочли уместным выпустить эти записи. Энди Райт стремился передать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отпраздновать наше 40-летие вместе с вами». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз заняв первое место в чартах Великобритании, набрав 2 миллиарда прослушиваний и оставив после себя множество хитов, Simply Red остается одной из самых популярных групп Великобритании

Simply Red отпраздновали четыре десятилетия своей музыкальной карьеры сборником «Recollections». Эта версия на двух пластинках содержит 20 великолепных, недавно записанных версий их лучших треков и выпущена ограниченным тиражом на цветном (Smokey Marble) виниле с 12-страничным буклетом. Этот сборник, спродюсированный давним соавтором Энди Райтом, включает в себя прекрасные записи таких вечных хитов, как «Money's Too Tight To Mention», «Holding Back The Years», «Stars», «Fairground» и многих других. Мик Хакнелл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы сочли уместным выпустить эти записи. Энди Райт стремился передать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отпраздновать наше 40-летие вместе с вами». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз заняв первое место в чартах Великобритании, набрав 2 миллиарда прослушиваний и оставив после себя множество хитов, Simply Red остается одной из самых популярных групп Великобритании

Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.