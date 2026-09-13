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Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка

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Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 1
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 2
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 3
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 4
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 5
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 6
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 7
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 8
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 9
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 10
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 11
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 12
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 13
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 14
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 15
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 16
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 17
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 18
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 19
Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 1
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 2
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 3
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 4
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 5
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 6
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 7
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 8
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 9
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 10
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 11
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 12
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 13
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 14
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 15
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 16
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 17
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 18
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 19
  • Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720495
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Money's Too Tight (To Mention), Come To My Aid, Jericho, The Right Thing, Holding Back The Years, If You Don’t Know Me By Now, It's Only Love, A New Flame, You've Got It, Ev'ry Time We Say Goodbye, Stars, Something Got Me Started, Your Mirror, For Your Babies, Fairground, Mellow My Mind, Say You Love Me, You Make Me Feel Brand New, Home, Sunrise
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка

Simply Red отпраздновали четыре десятилетия своей музыкальной карьеры сборником «Recollections». Эта версия на двух пластинках содержит 20 великолепных, недавно записанных версий их лучших треков и выпущена ограниченным тиражом на цветном (Smokey Marble) виниле с 12-страничным буклетом. Этот сборник, спродюсированный давним соавтором Энди Райтом, включает в себя прекрасные записи таких вечных хитов, как «Money's Too Tight To Mention», «Holding Back The Years», «Stars», «Fairground» и многих других. Мик Хакнелл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы сочли уместным выпустить эти записи. Энди Райт стремился передать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отпраздновать наше 40-летие вместе с вами». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз заняв первое место в чартах Великобритании, набрав 2 миллиарда прослушиваний и оставив после себя множество хитов, Simply Red остается одной из самых популярных групп Великобритании



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Simply Red - Recollections (Smokey Marbled) (8719262042278) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Money's Too Tight (To Mention), Come To My Aid, Jericho, The Right Thing, Holding Back The Years, If You Don’t Know Me By Now, It's Only Love, A New Flame, You've Got It, Ev'ry Time We Say Goodbye, Stars, Something Got Me Started, Your Mirror, For Your Babies, Fairground, Mellow My Mind, Say You Love Me, You Make Me Feel Brand New, Home, Sunrise
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Simply Red отпраздновали четыре десятилетия своей музыкальной карьеры сборником «Recollections». Эта версия на двух пластинках содержит 20 великолепных, недавно записанных версий их лучших треков и выпущена ограниченным тиражом на цветном (Smokey Marble) виниле с 12-страничным буклетом. Этот сборник, спродюсированный давним соавтором Энди Райтом, включает в себя прекрасные записи таких вечных хитов, как «Money's Too Tight To Mention», «Holding Back The Years», «Stars», «Fairground» и многих других. Мик Хакнелл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы сочли уместным выпустить эти записи. Энди Райт стремился передать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отпраздновать наше 40-летие вместе с вами». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз заняв первое место в чартах Великобритании, набрав 2 миллиарда прослушиваний и оставив после себя множество хитов, Simply Red остается одной из самых популярных групп Великобритании


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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