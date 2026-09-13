Dj Krush - Kakusei (8719262032712) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Kakusei
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720474
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Kakusei
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro (Album Version), Escape (Featuring A.S.A.), Parallel Distortion (Featuring DJ Sak), Inorganizm (Featuring DJ Kensei & DJ Hide For Kemuri Productions), Deltaforest (Featuring Jun Sawada), Crimson, The Dawn (Featuring Shawn J. Period For Fruition Music), Interlude, 85 Loop, Rust (Featuring KK Of The Lo-Vibes Crew), 1200 (Featuring Hideo), Krushed Wall (With Rhythm Troops), The Kinetics (Featuring Sinista Of The X-Ecutioners), Final Home, No More (Featuring DJ Yas &Amp; DJ Hazu For Kemuri Pro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dj Krush - Kakusei (8719262032712) виниловая пластинка
Пятый сольный студийный альбом японского хип-хоп продюсера DJ Krush, выпущенный в 1998 году. Krush сочетает минимал-бит, хип-хоп, трип-хоп и эмбиент, создавая необычный альбом. Альбом получил признание критиков, в нем приняли участие Esthero, A. S.A., DJ Sak, Mista Sinista (из группы The X-Ecutioners) и многие другие. В 2014 году альбом был включен в список "20 великих стоунер-альбомов" по версии Metro Weekly.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Kakusei
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro (Album Version), Escape (Featuring A.S.A.), Parallel Distortion (Featuring DJ Sak), Inorganizm (Featuring DJ Kensei & DJ Hide For Kemuri Productions), Deltaforest (Featuring Jun Sawada), Crimson, The Dawn (Featuring Shawn J. Period For Fruition Music), Interlude, 85 Loop, Rust (Featuring KK Of The Lo-Vibes Crew), 1200 (Featuring Hideo), Krushed Wall (With Rhythm Troops), The Kinetics (Featuring Sinista Of The X-Ecutioners), Final Home, No More (Featuring DJ Yas &Amp; DJ Hazu For Kemuri Pro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Пятый сольный студийный альбом японского хип-хоп продюсера DJ Krush, выпущенный в 1998 году. Krush сочетает минимал-бит, хип-хоп, трип-хоп и эмбиент, создавая необычный альбом. Альбом получил признание критиков, в нем приняли участие Esthero, A. S.A., DJ Sak, Mista Sinista (из группы The X-Ecutioners) и многие другие. В 2014 году альбом был включен в список "20 великих стоунер-альбомов" по версии Metro Weekly.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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