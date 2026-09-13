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Пятый сольный студийный альбом японского хип-хоп продюсера DJ Krush, выпущенный в 1998 году. Krush сочетает минимал-бит, хип-хоп, трип-хоп и эмбиент, создавая необычный альбом. Альбом получил признание критиков, в нем приняли участие Esthero, A. S.A., DJ Sak, Mista Sinista (из группы The X-Ecutioners) и многие другие. В 2014 году альбом был включен в список "20 великих стоунер-альбомов" по версии Metro Weekly.

Пятый сольный студийный альбом японского хип-хоп продюсера DJ Krush, выпущенный в 1998 году. Krush сочетает минимал-бит, хип-хоп, трип-хоп и эмбиент, создавая необычный альбом. Альбом получил признание критиков, в нем приняли участие Esthero, A. S.A., DJ Sak, Mista Sinista (из группы The X-Ecutioners) и многие другие. В 2014 году альбом был включен в список "20 великих стоунер-альбомов" по версии Metro Weekly.

Dj Krush - Kakusei (8719262032712) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.