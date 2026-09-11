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OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка

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OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 1
OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 2
OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 3
OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 4
OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 5
OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nino Rota
Альбом (сингл)
Il Casanova Di Federico Fellini
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599076
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[8024709236029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nino Rota
Альбом (сингл)
Il Casanova Di Federico Fellini
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка

A1 O Venezia, Venaga, Venusia. A2 LUccello Magico. A3 A Pranzo Dalla Marchesa Durfe. A4 The Great Mouna. A5 Canto Della Buranella. A6 LUccello Magico A Parigi. A7 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa». B1 Pin Penin. B2 LUccello Magico A Dresda. B3 Ricordo Di Henriette. B4 LUccello Magico A Roma. B5 Il Duca Di Wurttemberg. B6 La Poupee Automate. C1 La Poup?e Automate #2. C2 LUccello Magico A Parigi #2. C3 Canto Della Buranella (Versione Strumentale). C4 LUccello Magico #2. C5 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa» #2. C6 Il Duca Di Wurttemberg (Versione Strumentale). C7 LUccello Magico A Dresda #2. D1 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa» (Versione Violincello). D2 The Great Mouna #2. D3 O Venezia, Venega, Venusia #2. D4 LUccello Magico #3. D5 La Poup?e Automate #3. D6 Il Duca Di Wurttemberg (Versione Strumentale — Finale Alternative). D7 O Venezia, Venega, Venusia #3.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[8024709236029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nino Rota
Альбом (сингл)
Il Casanova Di Federico Fellini
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
A1 O Venezia, Venaga, Venusia. A2 LUccello Magico. A3 A Pranzo Dalla Marchesa Durfe. A4 The Great Mouna. A5 Canto Della Buranella. A6 LUccello Magico A Parigi. A7 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa». B1 Pin Penin. B2 LUccello Magico A Dresda. B3 Ricordo Di Henriette. B4 LUccello Magico A Roma. B5 Il Duca Di Wurttemberg. B6 La Poupee Automate. C1 La Poup?e Automate #2. C2 LUccello Magico A Parigi #2. C3 Canto Della Buranella (Versione Strumentale). C4 LUccello Magico #2. C5 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa» #2. C6 Il Duca Di Wurttemberg (Versione Strumentale). C7 LUccello Magico A Dresda #2. D1 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa» (Versione Violincello). D2 The Great Mouna #2. D3 O Venezia, Venega, Venusia #2. D4 LUccello Magico #3. D5 La Poup?e Automate #3. D6 Il Duca Di Wurttemberg (Versione Strumentale — Finale Alternative). D7 O Venezia, Venega, Venusia #3.


Теги товара: Кинематограф
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