OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Il Casanova Di Federico Fellini (Nino Rota) (8024709236029) виниловая пластинка
A1 O Venezia, Venaga, Venusia. A2 LUccello Magico. A3 A Pranzo Dalla Marchesa Durfe. A4 The Great Mouna. A5 Canto Della Buranella. A6 LUccello Magico A Parigi. A7 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa». B1 Pin Penin. B2 LUccello Magico A Dresda. B3 Ricordo Di Henriette. B4 LUccello Magico A Roma. B5 Il Duca Di Wurttemberg. B6 La Poupee Automate. C1 La Poup?e Automate #2. C2 LUccello Magico A Parigi #2. C3 Canto Della Buranella (Versione Strumentale). C4 LUccello Magico #2. C5 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa» #2. C6 Il Duca Di Wurttemberg (Versione Strumentale). C7 LUccello Magico A Dresda #2. D1 LIntermezzo Della «Mantide Religiosa» (Versione Violincello). D2 The Great Mouna #2. D3 O Venezia, Venega, Venusia #2. D4 LUccello Magico #3. D5 La Poup?e Automate #3. D6 Il Duca Di Wurttemberg (Versione Strumentale — Finale Alternative). D7 O Venezia, Venega, Venusia #3.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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