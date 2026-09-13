Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Destroyer
Альбом (сингл)
Kaputt
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720449
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605134611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Destroyer
Альбом (сингл)
Kaputt
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Chinatown, Blue Eyes, Savage Night At The Opera, Suicide Demo For Kara Walker, Poor In Love, Kaputt, Downtown, Song For America, Prelude (Estuary), Nagel's Marimba, The Laziest River, Palm Springs Life, Landing on Water, Bay Of Pigs (Detail)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Rough Trade Essential Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка
Kaputt — его последнее творение: роскошный, лирический, революционный шедевр, который можно поставить в один ряд с лучшими работами Sade, Scritti Politti, Simply Red и Steely Dan. В качестве более современного ориентира можно рассматривать его как печального, мистического родственника плавного опуса GAYNGS — Relayted. Эти сложные песни были с любовью созданы большим студийным ансамблем преданных своему делу музыкантов; в гастрольных поездках им даётся новая жизнь благодаря группе из восьми человек, которая в этом году впервые посетит европейские берега
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVelvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) ...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в Сплит65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) винил...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (019658...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитSeafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая...
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605134611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Destroyer
Альбом (сингл)
Kaputt
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Chinatown, Blue Eyes, Savage Night At The Opera, Suicide Demo For Kara Walker, Poor In Love, Kaputt, Downtown, Song For America, Prelude (Estuary), Nagel's Marimba, The Laziest River, Palm Springs Life, Landing on Water, Bay Of Pigs (Detail)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Rough Trade Essential Edition
Страна производитель
США
Kaputt — его последнее творение: роскошный, лирический, революционный шедевр, который можно поставить в один ряд с лучшими работами Sade, Scritti Politti, Simply Red и Steely Dan. В качестве более современного ориентира можно рассматривать его как печального, мистического родственника плавного опуса GAYNGS — Relayted. Эти сложные песни были с любовью созданы большим студийным ансамблем преданных своему делу музыкантов; в гастрольных поездках им даётся новая жизнь благодаря группе из восьми человек, которая в этом году впервые посетит европейские берега
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка