Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Focus
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 720304
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478261718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Focus
Жанр
Jazz
Трек-лист
I'm Late, I'm Late, Her, Pan, I Remember When, Night Rider, Once Upon A Time, A Summer Afternoon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка
«Focus» — джазовый альбом, записанный в 1961 году, в котором Стэн Гетц играл на тенор-саксофоне со струнным оркестром, фортепиано, басом и ударными. Захватывающие композиции и аранжировки были созданы относительно неизвестным, но превосходным композитором и аранжировщиком Эдди Саутером. «Focus», который широко считается вершиной карьеры обоих музыкантов, позже Гетц назвал своим любимым альбомом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Гейтфолд с оригинальной обложкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478261718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Focus
Жанр
Jazz
Трек-лист
I'm Late, I'm Late, Her, Pan, I Remember When, Night Rider, Once Upon A Time, A Summer Afternoon
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
«Focus» — джазовый альбом, записанный в 1961 году, в котором Стэн Гетц играл на тенор-саксофоне со струнным оркестром, фортепиано, басом и ударными. Захватывающие композиции и аранжировки были созданы относительно неизвестным, но превосходным композитором и аранжировщиком Эдди Саутером. «Focus», который широко считается вершиной карьеры обоих музыкантов, позже Гетц назвал своим любимым альбомом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Гейтфолд с оригинальной обложкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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