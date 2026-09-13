Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Валерий Меладзе - Лучшие Песни 2 (Turquoise) (4620032919017) виниловая пластинка
Альбом «Лучшие Песни» Валерия Меладзе представляет собой сборник наиболее популярных композиций российского исполнителя, выпущенный в 2025 году. Этот релиз включает в себя треки, которые стали визитной карточкой артиста и получили широкое признание среди слушателей. В альбоме собраны песни, отражающие различные этапы творческого пути Меладзе, начиная с его ранних работ и заканчивая более поздними хитами. Среди композиций, вошедших в альбом, можно выделить такие известные треки, как «Ночь накануне рождества», «Девушки из высшего общества», «Параллельные » и «Постредине лета». Эти песни занимали высокие позиции в музыкальных чартах и стали неотъемлемой частью репертуара Валерия Меладзе. Сборник демонстрирует широкий спектр музыкальных стилей, от лирических баллад до энергичных поп-композиций, что позволяет слушателям насладиться разнообразием творчества артиста.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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