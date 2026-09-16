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Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка

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Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719878
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475694304]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Band On The Run (2010 Remaster), Let 'em In (2014 Remaster), Jet (2010 Remaster), With A Little Luck (dj Edit), Arrow Through Me, Nineteen Hundred And Eighty Five (2010 Remaster), Silly Love Songs (2014 Remaster), My Love (2018 Remaster), Live And Let Die (2018 Remaster), Listen To What The Man Said (2014 Remaster), Goodnight Tonight (single Version), Mull Of Kintyre
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка

Коллекция "Wings" — это самая полная антология группы, которая сформировала звучание 1970-х годов. "Wings" — это тщательно собранная временная капсула образов и музыки, лично отобранная Полом МакКартни. В нее входят вечные международные хиты, такие как "Band on the Run", "Live and Let Die", "Jet" и "Let 'Em In" — песни, которые до сих пор звучат на его живых концертах.

Отзывы о товаре Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475694304]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Band On The Run (2010 Remaster), Let 'em In (2014 Remaster), Jet (2010 Remaster), With A Little Luck (dj Edit), Arrow Through Me, Nineteen Hundred And Eighty Five (2010 Remaster), Silly Love Songs (2014 Remaster), My Love (2018 Remaster), Live And Let Die (2018 Remaster), Listen To What The Man Said (2014 Remaster), Goodnight Tonight (single Version), Mull Of Kintyre
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Коллекция "Wings" — это самая полная антология группы, которая сформировала звучание 1970-х годов. "Wings" — это тщательно собранная временная капсула образов и музыки, лично отобранная Полом МакКартни. В нее входят вечные международные хиты, такие как "Band on the Run", "Live and Let Die", "Jet" и "Let 'Em In" — песни, которые до сих пор звучат на его живых концертах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - Wings (0602475694304) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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