Black Sabbath - Black Sabbath (Deluxe) (4099964186925) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 719875
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Загружаем...
5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964186925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Black Sabbath (2009 Remaster), The Wizard (2009 Remaster), Behind the Wall of Sleep (2009 Remaster), N.I.B. (2009 Remaster), Evil Woman, Don't Play Your Games with Me (2009 Remaster), Sleeping Village (2009 Remaster), Warning (2009 Remaster), Wicked World (2009 Remaster), Black Sabbath (Minus Rain and with Alternative Lyrics), Black Sabbath (Instrumental), The Wizard (With Jocular Banter), Behind the Wall of Sleep (With "Dry" Vocal), N.I.B. (Alternative Mix), Evil Woman, Don't Play Your Games wi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Black Sabbath (Deluxe) (4099964186925) виниловая пластинка
Дебютный альбом новаторской группы Black Sabbath 1970 года считается первым коммерчески выпущенным альбомом хэви-метала и стал платиновым в США. Четверо ребят из Бирмингема за один день собрались в студии и записали целый альбом, и даже для продюсера это был дебют в подобной роли. Трудно поверить, но это было рождение хэви-метала! Подарочное издание на двойном виниле с альтернативными и инструментальными бонус-треками
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964186925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Black Sabbath (2009 Remaster), The Wizard (2009 Remaster), Behind the Wall of Sleep (2009 Remaster), N.I.B. (2009 Remaster), Evil Woman, Don't Play Your Games with Me (2009 Remaster), Sleeping Village (2009 Remaster), Warning (2009 Remaster), Wicked World (2009 Remaster), Black Sabbath (Minus Rain and with Alternative Lyrics), Black Sabbath (Instrumental), The Wizard (With Jocular Banter), Behind the Wall of Sleep (With "Dry" Vocal), N.I.B. (Alternative Mix), Evil Woman, Don't Play Your Games wi
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Дебютный альбом новаторской группы Black Sabbath 1970 года считается первым коммерчески выпущенным альбомом хэви-метала и стал платиновым в США. Четверо ребят из Бирмингема за один день собрались в студии и записали целый альбом, и даже для продюсера это был дебют в подобной роли. Трудно поверить, но это было рождение хэви-метала! Подарочное издание на двойном виниле с альтернативными и инструментальными бонус-треками
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Black Sabbath - Black Sabbath (Deluxe) (4099964186925) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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