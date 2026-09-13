Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mike Oldfield - The Voyager (coloured) (8719262038844) виниловая пластинка
Voyager — 17-й альбом Майка Олдфилда, выпущенный в 1996 году. Это альбом с кельтской тематикой, сочетающий новые композиции с кавер-версиями композиций XX века и старинных традиционных произведений. Музыка на этом альбоме – самый самобытный образец кельтской музыки, созданный Майком Олдфилдом. Изначально альбом был записан исключительно на акустических инструментах, на которых играли руками. Позже Олдфилд добавил синтезаторы и другие инструменты. Его интерпретация песни «Women of Ireland» была выпущена синглом в 1997 году. «She Moves Through the Fair» – традиционная ирландская песня, мелодию которой группа Simple Minds использовала для песни «Belfast Child» в 1989 году, а «Celtic Rain» был использован Снуп Доггом для его песни «Why Did You Leave Me» в 2008 году.
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