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Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка

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Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Montara
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478496738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Montara
Жанр
Jazz
Трек-лист
Camel Rise, Montara, (Se Acabo) La Malanga, Love Song, Little Angel, Yuyo, Oye Como Va
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка

Montara — альбом американского джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона, записанный в 1975 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд. В 1970-х годах Бобби Хатчерсон, экспериментатор-вибрафонист и исполнитель на маримбе, совершил несколько попыток выйти на более коммерческий уровень с лейблом Blue Note. Несомненным достижением этого творческого периода стал альбом «Montara» 1975 года. Благодаря превосходному составу группы из шести перкуссионистов, Хатчерсон предлагает поистине опьяняющую смесь латиноамериканского джаза и фьюжн-грувов, щедро наделенную отличным юмором.

Отзывы о товаре Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478496738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Montara
Жанр
Jazz
Трек-лист
Camel Rise, Montara, (Se Acabo) La Malanga, Love Song, Little Angel, Yuyo, Oye Como Va
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Montara — альбом американского джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона, записанный в 1975 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд. В 1970-х годах Бобби Хатчерсон, экспериментатор-вибрафонист и исполнитель на маримбе, совершил несколько попыток выйти на более коммерческий уровень с лейблом Blue Note. Несомненным достижением этого творческого периода стал альбом «Montara» 1975 года. Благодаря превосходному составу группы из шести перкуссионистов, Хатчерсон предлагает поистине опьяняющую смесь латиноамериканского джаза и фьюжн-грувов, щедро наделенную отличным юмором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Hutcherson - Montara (Analogue, Tone Poet) (0602478496738) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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