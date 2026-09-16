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Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка

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Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 1
Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 2
Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 3
Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 4
Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Jazz Goes To College
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 3
  • Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 4
  • Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Jazz Goes To College
Жанр
Jazz
Трек-лист
Balcony Rock, Out of Nowhere, Le Souk, Take the "A" Train, The Song Is You, Don't Worry 'Bout Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Balcony Rock, Out of Nowhere, Le Souk, Take the "A" Train, The Song Is You, Don't Worry 'Bout Me

Отзывы о товаре Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Jazz Goes To College
Жанр
Jazz
Трек-лист
Balcony Rock, Out of Nowhere, Le Souk, Take the "A" Train, The Song Is You, Don't Worry 'Bout Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Balcony Rock, Out of Nowhere, Le Souk, Take the "A" Train, The Song Is You, Don't Worry 'Bout Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dave Brubeck - Jazz Goes To College (8719262036079) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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