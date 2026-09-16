The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Pod
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 719823
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637000603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Pod
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Glorious, Doe, Happiness Is A Warm Gun, Oh!, Hellbound, When I Was A Painter, Fortunately Gone, Iris, Opened, Only In 3's, Lime House, Metal Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка
"Pod" — дебютный студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Breeders, выпущенный в 1990 году. Этот альбом характерен мощным звучанием, сочетанием гранжа, постпанка и мелодичных элементов. В нём ярко проявляются индивидуальность и талант участниц группы, особенно Ким Дилд и Дженнифер Шерман. "Альбом демонстрирует сильное влияние 80-х и ранних 90-х, отличается ностальгической энергией и искренней атмосферой. Особенно выделяются такие треки, как "Iframe", "Happiness Is a Warm Gun" (не путать с песней Beatles), и "Fortunately Gone". "Pod" считается важным этапом на пути группы и получил признание за свою оригинальность и искренность."
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637000603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Pod
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Glorious, Doe, Happiness Is A Warm Gun, Oh!, Hellbound, When I Was A Painter, Fortunately Gone, Iris, Opened, Only In 3's, Lime House, Metal Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
"Pod" — дебютный студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Breeders, выпущенный в 1990 году. Этот альбом характерен мощным звучанием, сочетанием гранжа, постпанка и мелодичных элементов. В нём ярко проявляются индивидуальность и талант участниц группы, особенно Ким Дилд и Дженнифер Шерман. "Альбом демонстрирует сильное влияние 80-х и ранних 90-х, отличается ностальгической энергией и искренней атмосферой. Особенно выделяются такие треки, как "Iframe", "Happiness Is a Warm Gun" (не путать с песней Beatles), и "Fortunately Gone". "Pod" считается важным этапом на пути группы и получил признание за свою оригинальность и искренность."
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Breeders - Pod (0652637000603) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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