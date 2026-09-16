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The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка

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The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка - фото 2
The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
All Nerve
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка - фото 1
  • The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка - фото 2
  • The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400003514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
All Nerve
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Nervous Mary, Wait In The Car, All Nerve, Metagoth, Spacewoman, Walking With A Killer, Howl At The Summit, Archangel's Thunderbird, Dawn: Making An Effort, Skinhead #2, Blues At The Acropolis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка

Близнецы Ким и Келли Дил возвращаются. «All Nerve» — название нового, уже пятого, альбома их группы The Breeders. Долгожданное продолжение «Mountain Battles» создавалось целых десять лет. Однако на альбоме есть несколько знакомых лиц: басистка Джозефин Уиггс и барабанщик Джим Макферсон. Это означает, что состав тот же, что и на их юбилейном альбоме «Last Splash», вышедшем 25 лет назад. Первый сингл показывает, что новый альбом несет на себе знакомую визитную карточку Breeders: заглавный трек »All Nerve«. Группа записала «All Nerve» с разными продюсерами в разных местах: Майком Монтгомери в студии Candyland в Дейтоне, штат Кентукки, Стивом Альбини и Грегом Норманом в Electrical Audio в Чикаго и Томом Растикисом в Fernwood Studios в Дейтоне, штат Огайо. Результатом стал сдержанный, но великолепный альтернативный рок-альбом, подчеркивающий одно из самых важных возвращений жанра в 2018 году.

Отзывы о товаре The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400003514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
All Nerve
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Nervous Mary, Wait In The Car, All Nerve, Metagoth, Spacewoman, Walking With A Killer, Howl At The Summit, Archangel's Thunderbird, Dawn: Making An Effort, Skinhead #2, Blues At The Acropolis
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Близнецы Ким и Келли Дил возвращаются. «All Nerve» — название нового, уже пятого, альбома их группы The Breeders. Долгожданное продолжение «Mountain Battles» создавалось целых десять лет. Однако на альбоме есть несколько знакомых лиц: басистка Джозефин Уиггс и барабанщик Джим Макферсон. Это означает, что состав тот же, что и на их юбилейном альбоме «Last Splash», вышедшем 25 лет назад. Первый сингл показывает, что новый альбом несет на себе знакомую визитную карточку Breeders: заглавный трек »All Nerve«. Группа записала «All Nerve» с разными продюсерами в разных местах: Майком Монтгомери в студии Candyland в Дейтоне, штат Кентукки, Стивом Альбини и Грегом Норманом в Electrical Audio в Чикаго и Томом Растикисом в Fernwood Studios в Дейтоне, штат Огайо. Результатом стал сдержанный, но великолепный альтернативный рок-альбом, подчеркивающий одно из самых важных возвращений жанра в 2018 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Breeders - All Nerve (0191400003514) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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