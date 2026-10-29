Чайник электрический BQ KT0046DW Белый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический BQ KT0046DW Белый
Чайник электрический BQ KT0046DW – это компактное и стильное решение для быстрого и удобного кипячения воды. Модель отличается лаконичным дизайном, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. Объем чайника составляет 1 литр. Двухслойный корпус с колбой из термостойкого стекла обеспечивает удобство и безопасность использования. Дисковый нагревательный элемент мощностью 2200 Вт быстро нагревает воду, а автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды гарантирует безопасность эксплуатации. Удобная съемная крышка упрощает заливку и очистку чайника. Вращающийся корпус на 360 градусов позволяет установить чайник на подставке в любом положении. LED-индикатор включения информирует о состоянии устройства. Компактный чайник BQ KT0046DW станет украшением вашего интерьера и порадует высокой мощностью и надежностью, при этом не занимая много места.
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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