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Чайник электрический BQ KT0046DW Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический BQ KT0046DW Белый

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Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 1
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 2
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 3
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 4
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 5
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 6
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 7
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 8
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 9
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 10
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 11
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 12
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 13
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 14
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 15
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
247 x 195 x 161 мм
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 6
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 7
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 8
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 9
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 10
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 11
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 12
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 13
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 14
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 15
  • Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический BQ KT0046DW Белый
1 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1
Цвет
белый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
247 x 195 x 161 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х20х19
Вес, кг.
1.34

Описание товара Чайник электрический BQ KT0046DW Белый

Чайник электрический BQ KT0046DW – это компактное и стильное решение для быстрого и удобного кипячения воды. Модель отличается лаконичным дизайном, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. Объем чайника составляет 1 литр. Двухслойный корпус с колбой из термостойкого стекла обеспечивает удобство и безопасность использования. Дисковый нагревательный элемент мощностью 2200 Вт быстро нагревает воду, а автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды гарантирует безопасность эксплуатации. Удобная съемная крышка упрощает заливку и очистку чайника. Вращающийся корпус на 360 градусов позволяет установить чайник на подставке в любом положении. LED-индикатор включения информирует о состоянии устройства. Компактный чайник BQ KT0046DW станет украшением вашего интерьера и порадует высокой мощностью и надежностью, при этом не занимая много места.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT0046DW Белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1
Цвет
белый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
247 x 195 x 161 мм
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Чайник электрический BQ KT0046DW – это компактное и стильное решение для быстрого и удобного кипячения воды. Модель отличается лаконичным дизайном, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. Объем чайника составляет 1 литр. Двухслойный корпус с колбой из термостойкого стекла обеспечивает удобство и безопасность использования. Дисковый нагревательный элемент мощностью 2200 Вт быстро нагревает воду, а автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды гарантирует безопасность эксплуатации. Удобная съемная крышка упрощает заливку и очистку чайника. Вращающийся корпус на 360 градусов позволяет установить чайник на подставке в любом положении. LED-индикатор включения информирует о состоянии устройства. Компактный чайник BQ KT0046DW станет украшением вашего интерьера и порадует высокой мощностью и надежностью, при этом не занимая много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический BQ KT0046DW Белый - стоимость товара 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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