Термопот BQ TP531 Чёрный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
900
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719736
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??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Термопот BQ TP531 — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство в повседневной жизни. С объемом 5.5 литра, он способен удовлетворить потребности даже самой большой семьи или компании.
? Мощность в 900 Вт обеспечивает быстрое кипячение воды, а закрытый нагревательный элемент гарантирует безопасность и долговечность устройства. Вы можете быть уверены, что ваш термопот прослужит долго.
? Удобное электронное управление позволяет легко настраивать нужную температуру и режимы работы. А функция поддержания температуры делает его незаменимым помощником для любителей горячих напитков.
? С вращающейся подставкой термопот легко использовать в любом уголке кухни. А внешний уровень воды, отображаемый спереди, позволяет быстро проверить, сколько жидкости осталось внутри.
?? Обратите внимание на материал корпуса — прочный металл и нержавеющая сталь колбы обеспечивают надежность и стильный внешний вид.
? Термопот BQ TP531 — это не просто бытовой прибор, а настоящий помощник в создании уюта и комфорта в вашем доме!
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Термопот BQ TP531 — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство в повседневной жизни. С объемом 5.5 литра, он способен удовлетворить потребности даже самой большой семьи или компании.
? Мощность в 900 Вт обеспечивает быстрое кипячение воды, а закрытый нагревательный элемент гарантирует безопасность и долговечность устройства. Вы можете быть уверены, что ваш термопот прослужит долго.
? Удобное электронное управление позволяет легко настраивать нужную температуру и режимы работы. А функция поддержания температуры делает его незаменимым помощником для любителей горячих напитков.
? С вращающейся подставкой термопот легко использовать в любом уголке кухни. А внешний уровень воды, отображаемый спереди, позволяет быстро проверить, сколько жидкости осталось внутри.
?? Обратите внимание на материал корпуса — прочный металл и нержавеющая сталь колбы обеспечивают надежность и стильный внешний вид.
? Термопот BQ TP531 — это не просто бытовой прибор, а настоящий помощник в создании уюта и комфорта в вашем доме!
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