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Термопот BQ TP531 Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот BQ TP531 Чёрный

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Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 1
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 2
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 3
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 4
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 5
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 6
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 7
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 8
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 9
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 10
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 11
Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
900
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 1
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 2
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 3
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 4
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 5
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 6
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 7
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 8
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 9
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 10
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 11
  • Термопот BQ TP531 Чёрный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719736
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Характеристики

Бренд
BQ
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
95 °C, 100 °C
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
900
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х26
Вес, кг.
3.14

Описание товара Термопот BQ TP531 Чёрный

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Термопот BQ TP531 — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство в повседневной жизни. С объемом 5.5 литра, он способен удовлетворить потребности даже самой большой семьи или компании. ? Мощность в 900 Вт обеспечивает быстрое кипячение воды, а закрытый нагревательный элемент гарантирует безопасность и долговечность устройства. Вы можете быть уверены, что ваш термопот прослужит долго. ? Удобное электронное управление позволяет легко настраивать нужную температуру и режимы работы. А функция поддержания температуры делает его незаменимым помощником для любителей горячих напитков. ? С вращающейся подставкой термопот легко использовать в любом уголке кухни. А внешний уровень воды, отображаемый спереди, позволяет быстро проверить, сколько жидкости осталось внутри. ?? Обратите внимание на материал корпуса — прочный металл и нержавеющая сталь колбы обеспечивают надежность и стильный внешний вид. ? Термопот BQ TP531 — это не просто бытовой прибор, а настоящий помощник в создании уюта и комфорта в вашем доме!



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот BQ TP531 Чёрный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
95 °C, 100 °C
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
900
Длина сетевого шнура
1.1
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Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Термопот BQ TP531 — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и удобство в повседневной жизни. С объемом 5.5 литра, он способен удовлетворить потребности даже самой большой семьи или компании. ? Мощность в 900 Вт обеспечивает быстрое кипячение воды, а закрытый нагревательный элемент гарантирует безопасность и долговечность устройства. Вы можете быть уверены, что ваш термопот прослужит долго. ? Удобное электронное управление позволяет легко настраивать нужную температуру и режимы работы. А функция поддержания температуры делает его незаменимым помощником для любителей горячих напитков. ? С вращающейся подставкой термопот легко использовать в любом уголке кухни. А внешний уровень воды, отображаемый спереди, позволяет быстро проверить, сколько жидкости осталось внутри. ?? Обратите внимание на материал корпуса — прочный металл и нержавеющая сталь колбы обеспечивают надежность и стильный внешний вид. ? Термопот BQ TP531 — это не просто бытовой прибор, а настоящий помощник в создании уюта и комфорта в вашем доме!


Теги товара: металлические
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