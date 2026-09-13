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Термопот BQ TP314 Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот BQ TP314 Черный

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Термопот BQ TP314 Черный - фото 1
Термопот BQ TP314 Черный - фото 2
Термопот BQ TP314 Черный - фото 3
Термопот BQ TP314 Черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1450
  • Термопот BQ TP314 Черный - фото 1
  • Термопот BQ TP314 Черный - фото 2
  • Термопот BQ TP314 Черный - фото 3
  • Термопот BQ TP314 Черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719731
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Характеристики

Бренд
BQ
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1450
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, кг.
3.6

Описание товара Термопот BQ TP314 Черный

Термопот BQ — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Он сочетает в себе эффективность и современный дизайн, идеально подходящий для любых интерьеров. Одной из ключевых особенностей термопота BQ является его вместимость — объем составляет 3 литра, что позволяет готовить большое количество горячих напитков за один раз. Мощность прибора составляет 1450 Вт, что обеспечивает быстрое нагревание воды до нужной температуры. Термопот оснащен терморегулятором, который позволяет точно контролировать и поддерживать необходимую температуру воды. Закрытый тип нагревательного элемента и стеклянная колба обеспечивают надежность и долговечность работы устройства. Корпус термопота выполнен из высококачественного черного пластика, что придает ему современный внешний вид. Вес устройства составляет 2,9 кг, что делает его удобным и устойчивым в использовании. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает достаточную свободу при размещении прибора на кухне. Для удобства использования термопот оснащен съемной крышкой и электронасосом для подачи воды, что делает его эксплуатацию максимально комфортной. Отсутствие встроенной подсветки делает модель более экономичной в плане энергопотребления. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, делая этот термопот отличным выбором для дома или офиса.



Теги товара: 3 л

Отзывы о товаре Термопот BQ TP314 Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Объем, л
3
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1450
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот BQ — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Он сочетает в себе эффективность и современный дизайн, идеально подходящий для любых интерьеров. Одной из ключевых особенностей термопота BQ является его вместимость — объем составляет 3 литра, что позволяет готовить большое количество горячих напитков за один раз. Мощность прибора составляет 1450 Вт, что обеспечивает быстрое нагревание воды до нужной температуры. Термопот оснащен терморегулятором, который позволяет точно контролировать и поддерживать необходимую температуру воды. Закрытый тип нагревательного элемента и стеклянная колба обеспечивают надежность и долговечность работы устройства. Корпус термопота выполнен из высококачественного черного пластика, что придает ему современный внешний вид. Вес устройства составляет 2,9 кг, что делает его удобным и устойчивым в использовании. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает достаточную свободу при размещении прибора на кухне. Для удобства использования термопот оснащен съемной крышкой и электронасосом для подачи воды, что делает его эксплуатацию максимально комфортной. Отсутствие встроенной подсветки делает модель более экономичной в плане энергопотребления. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, делая этот термопот отличным выбором для дома или офиса.


Теги товара: 3 л
Самовывоз
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Отзывы


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