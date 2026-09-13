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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной

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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 8
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 9
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 8
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 9
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719726
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
5 поддонов
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
металл, пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
250
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
Встроенный вентилятор для сушки, конвекция, способ подачи воздуха - вертикальный, регулировка высоты поддона мин 20 мм, макс 32 мм, 8 режимов работы (35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °С), LED дисплей
Цвет
серебристый, черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х23
Вес, кг.
3.04

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной

Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежное и эффективное устройство для домашней заготовки продуктов. Сочетая в себе стильный дизайн и практичность, она станет незаменимым помощником на вашей кухне. Корпус сушилки выполнен из прочного металла и пластика в элегантном серебристом и черном цветах, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. С мощностью 250 Вт и конвекционным нагревательным элементом, эта модель обеспечивает равномерную и быструю сушку овощей, фруктов и других продуктов. Диапазон температурных настроек от 35 °C до 70 °C позволяет подобрать оптимальные условия для сушки различных видов продуктов, сохраняя их натуральный вкус и питательные вещества. Устройство оснащено пятью пластиковыми поддонами, которые вмещают до 3 кг продуктов, что делает его идеальным для бытовых нужд. Возможность регулировки температуры сушки добавляет удобства в использовании и позволяет адаптировать процесс сушки под индивидуальные предпочтения. Сушилка BQ весит всего 2,54 кг, что облегчает её перемещение и хранение. Этот аппарат станет отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье и предпочитает натуральные продукты без консервантов.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
5 поддонов
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
металл, пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
250
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
Встроенный вентилятор для сушки, конвекция, способ подачи воздуха - вертикальный, регулировка высоты поддона мин 20 мм, макс 32 мм, 8 режимов работы (35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °С), LED дисплей
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Цвет
серебристый, черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежное и эффективное устройство для домашней заготовки продуктов. Сочетая в себе стильный дизайн и практичность, она станет незаменимым помощником на вашей кухне. Корпус сушилки выполнен из прочного металла и пластика в элегантном серебристом и черном цветах, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. С мощностью 250 Вт и конвекционным нагревательным элементом, эта модель обеспечивает равномерную и быструю сушку овощей, фруктов и других продуктов. Диапазон температурных настроек от 35 °C до 70 °C позволяет подобрать оптимальные условия для сушки различных видов продуктов, сохраняя их натуральный вкус и питательные вещества. Устройство оснащено пятью пластиковыми поддонами, которые вмещают до 3 кг продуктов, что делает его идеальным для бытовых нужд. Возможность регулировки температуры сушки добавляет удобства в использовании и позволяет адаптировать процесс сушки под индивидуальные предпочтения. Сушилка BQ весит всего 2,54 кг, что облегчает её перемещение и хранение. Этот аппарат станет отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье и предпочитает натуральные продукты без консервантов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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