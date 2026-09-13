Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной
Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежное и эффективное устройство для домашней заготовки продуктов. Сочетая в себе стильный дизайн и практичность, она станет незаменимым помощником на вашей кухне. Корпус сушилки выполнен из прочного металла и пластика в элегантном серебристом и черном цветах, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. С мощностью 250 Вт и конвекционным нагревательным элементом, эта модель обеспечивает равномерную и быструю сушку овощей, фруктов и других продуктов. Диапазон температурных настроек от 35 °C до 70 °C позволяет подобрать оптимальные условия для сушки различных видов продуктов, сохраняя их натуральный вкус и питательные вещества. Устройство оснащено пятью пластиковыми поддонами, которые вмещают до 3 кг продуктов, что делает его идеальным для бытовых нужд. Возможность регулировки температуры сушки добавляет удобства в использовании и позволяет адаптировать процесс сушки под индивидуальные предпочтения. Сушилка BQ весит всего 2,54 кг, что облегчает её перемещение и хранение. Этот аппарат станет отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье и предпочитает натуральные продукты без консервантов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1001 Черный-стальной