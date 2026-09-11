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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный

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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 1
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 2
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 3
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 4
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 5
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 6
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 1
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 2
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 3
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 4
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 5
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 6
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493527
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Количество поддонов
12
Комплектация
В комплекте 6 пластиковых поддонов для сушения, 3 поддона для приготовления пастилы, 3 поддона для сушения трав и мелких продуктов.
Максимальная загрузка
14.4
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
500
Объем
12
Регулировка высоты поддонов
Да
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
защита от перегрева, индикация включения, таймер работы до 19ч
Цвет
черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х35
Вес, кг.
6.4

Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный

Сушилка для овощей и фруктов Hyundai HYFD-P1203 в черном корпусе, мощностью 500 Вт, имеет 12 поддонов. Горизонтальное размещение вентилятора дает лучшую просушку без необходимости преставления поддонов. Модель имеет возможность установить таймер работы до 19 часов.

Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1203 12под. 500Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Количество поддонов
12
Комплектация
В комплекте 6 пластиковых поддонов для сушения, 3 поддона для приготовления пастилы, 3 поддона для сушения трав и мелких продуктов.
Максимальная загрузка
14.4
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
500
Объем
12
Регулировка высоты поддонов
Да
Развернуть
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
защита от перегрева, индикация включения, таймер работы до 19ч
Цвет
черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов Hyundai HYFD-P1203 в черном корпусе, мощностью 500 Вт, имеет 12 поддонов. Горизонтальное размещение вентилятора дает лучшую просушку без необходимости преставления поддонов. Модель имеет возможность установить таймер работы до 19 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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