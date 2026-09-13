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Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый

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Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 1
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 2
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 3
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 4
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 5
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 6
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 7
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 8
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 9
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 10
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 11
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 12
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 13
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 14
Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
150
Цвет
серый
Объем емкости для сока, л
0.5
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 1
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 2
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 3
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 4
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 5
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 6
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 7
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 8
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 9
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 10
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 11
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 12
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 13
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 14
  • Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719718
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
150
Цвет
серый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
65
Длина шнура
1
Комплектация
Толкатель, контейнер для мякоти, контейнер для сока, щетка для очистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х19
Вес, кг.
3.65

Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый

Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит свежесть и натуральность соков в своем рационе. Этот стильный и функциональный прибор выполнен в элегантном сером цвете и сочетает в себе современные технологии и простоту использования. С шнековой горизонтальной конструкцией, соковыжималка BQ позволяет извлекать максимум сока из фруктов и овощей, обеспечивая высокое качество напитка. Благодаря мощности в 150 Вт и максимальной скорости вращения шнека 65 оборотов в минуту, вы можете наслаждаться свежеприготовленным соком без лишних хлопот. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика и металла, обеспечивая долговечность и устойчивость конструкции. Встроенная система прямой подачи сока позволяет аккуратно наливать напиток прямо в стакан или другую емкость, а реверсная функция помогает избежать засоров, облегчая чистку и уход за прибором. С емкостью для сока объемом 0,5 литра и длиной шнура в 1 метр, эта модель является компактной и удобной в использовании. Управление механическое, что делает эксплуатацию простой и понятной. Даже несмотря на отсутствие импульсного режима, соковыжималка идеально справляется со своими задачами, предоставляя вам возможность наслаждаться натуральными соками каждый день. Соковыжималка BQ — это сочетание надежности, эффективности и современного дизайна, которое не только украсит вашу кухню, но и станет незаменимым помощником в заботе о вашем здоровье.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая BQ J2002 Серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
150
Цвет
серый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
65
Длина шнура
1
Комплектация
Толкатель, контейнер для мякоти, контейнер для сока, щетка для очистки
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит свежесть и натуральность соков в своем рационе. Этот стильный и функциональный прибор выполнен в элегантном сером цвете и сочетает в себе современные технологии и простоту использования. С шнековой горизонтальной конструкцией, соковыжималка BQ позволяет извлекать максимум сока из фруктов и овощей, обеспечивая высокое качество напитка. Благодаря мощности в 150 Вт и максимальной скорости вращения шнека 65 оборотов в минуту, вы можете наслаждаться свежеприготовленным соком без лишних хлопот. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика и металла, обеспечивая долговечность и устойчивость конструкции. Встроенная система прямой подачи сока позволяет аккуратно наливать напиток прямо в стакан или другую емкость, а реверсная функция помогает избежать засоров, облегчая чистку и уход за прибором. С емкостью для сока объемом 0,5 литра и длиной шнура в 1 метр, эта модель является компактной и удобной в использовании. Управление механическое, что делает эксплуатацию простой и понятной. Даже несмотря на отсутствие импульсного режима, соковыжималка идеально справляется со своими задачами, предоставляя вам возможность наслаждаться натуральными соками каждый день. Соковыжималка BQ — это сочетание надежности, эффективности и современного дизайна, которое не только украсит вашу кухню, но и станет незаменимым помощником в заботе о вашем здоровье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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